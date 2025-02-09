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Сколько калорий сжигают отжимания? Ответ вас удивит

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Спорт

Фитнес-тренер Юрий Аверьянов рассказал, сколько калорий можно сжечь, выполняя отжимания.

отжимания
Фото: freepik
отжимания

Как сообщает "Чемпионат", на этот показатель влияют сразу несколько факторов: интенсивность выполнения, частота сердечных сокращений, вес человека и его уровень физической подготовки.

Кроме того, важно учитывать технику. Например, классические отжимания требуют больше энергии, чем упражнения с упором на колени, а плиометрические варианты с хлопком — ещё затратнее.

По словам Аверьянова, при низкой интенсивности десять повторений расходуют около трёх килокалорий, а при высокой нагрузке — уже шесть.

Он подчеркнул, что отжимания не только помогают тратить энергию, но и укрепляют мышцы, улучшая здоровье опорно-двигательной системы.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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