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Запускает метаболизм: эта утренняя тренировка моментально сжигает жир

Спорт

Шведский физиолог Джулин Зират, профессор Каролинского института, поделилась рекомендациями по утренним тренировкам, которые помогают контролировать вес.

Тренировка с эспандером
Фото: freepik by alexeyzhilkin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка с эспандером

Как сообщает издание Men Today, специалист советует включать в зарядку динамичные упражнения, задействующие сразу несколько групп мышц.

Среди рекомендованных движений — бег с активными махами рук, различные вариации приседаний, включая шаги в приседе и выпады с прыжками, а также упражнения на корпус: скручивания, отжимания с одновременным вытягиванием руки и ноги, планка и бурпи.

Кроме того, эксперт предлагает выполнять "Джампинг Джек": делая шаг в сторону одной ногой, нужно одновременно поднимать руки вверх, а затем возвращаться в исходное положение и повторять с другой ноги.

При этом Зират подчеркнула, что перед тренировкой важно позавтракать. По её словам, такие упражнения требуют значительных энергетических затрат, а значит, организму необходима подпитка перед активной нагрузкой.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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