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Сплит-тренировки для девушек: максимум результата без лишней усталости

Спорт

Сплит-тренировки — это методика, при которой каждая тренировка посвящена отдельной группе мышц. Такой формат помогает прорабатывать тело более детально и при этом давать мышцам время на восстановление.

Девушка тренируется
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка тренируется

Кому подходит сплит-тренировка?

  • Тем, кто хочет подчеркнуть рельеф — сплит позволяет изолированно работать с нужными группами мышц.
  • Тем, у кого мало времени — тренировки занимают меньше времени, чем классические фулбоди-занятия.
  • Продвинутым спортсменкам — сплит-система требует знаний базовых движений и техники.

Основные виды сплит-тренировок

  • Верх/низ — одна тренировка посвящена верхней части тела, другая — нижней.
  • Тяги/жимы — упражнения делятся по принципу движений: жимовые (грудь, плечи) и тяговые (спина, бицепсы).
  • Агонисты/антагонисты — сочетание противоположных групп мышц (например, грудь и спина).
  • Экстенсивно/интенсивно — чередование коротких силовых тренировок с продолжительными.

Преимущества сплит-программы

  • Глубокая проработка мышц — каждая группа получает максимум нагрузки.
  • Больше времени на восстановление — тренировки реже нагружают одни и те же мышцы.
  • Гибкость в планировании — можно адаптировать расписание под занятость.

Как восстановиться после сплит-тренировок?

  • Достаточный сон — минимум 7-8 часов в сутки.
  • Полноценное питание — белки и сложные углеводы для роста мышц.
  • Легкие тренировки в дни отдыха — разминка, растяжка или массаж.

Что в итоге?

Сплит-тренировки — отличный выбор для девушек, которые хотят тренироваться эффективно, без перегрузок и с видимым результатом. Главное — соблюдать баланс между нагрузкой и отдыхом, а также правильно подбирать программу под свой уровень подготовки.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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