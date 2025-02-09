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Если алкогольное пиво вернется на стадионы, спортивные арены заработают миллионы! Но покроет ли это убытки лет пустых трибун прошлых лет?

Спорт

Государственная Дума рассмотрит возможность продажи пива на трибунах российских стадионов. Против алкоголя выступает Минздрав, но если мера поможет вернуть на трибуны болельщиков, бойкотирующих футбольные матчи из-за обязательной регистрации Fan ID, вопрос может быть рассмотрен вопрос во втором чтении законопроекта.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Пивной вопрос уже поддержали спортивные лиги и Министерство спорта России. Дальнейшие шаги будут зависеть от комитета по физической культуре и спорту Государственной Думы. В случае положительного решения проект будет подготовлен и вынесен на обсуждение в течение нескольких месяцев.

Также ходили слухи о возможной отмене Fan ID или его оформлении по желанию, но, с учетом заявлений директора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого относительно офлайн-продаж алкоголя по биометрии, вряд ли это произойдет.

Уточнения

Паспорт болельщика (Fan ID, Карта болельщика) — российский электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем её обладателя для посещения футбольных матчей. Использовался на Кубке конфедерации 2017 и на чемпионате мира 2018 (был свой вариант) в виде пластикового бейджа; для получения паспорта болельщика нужно было оформлять заявку и проходить проверку через сайт Госуслуг. Позднее система использовалась и на матчах Евро-2020. С июля 2022 года началось оформление карты болельщика для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
 

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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