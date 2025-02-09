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Вечный спор о народной команде: в Спартаке ответили Зениту на заявление о народной любви

1:13
Спорт

Полузащитник московского клуба "Спартак" Руслан Литвинов ответил на заявление защитника петербургского "Зенита" Ваньи Дркушича, который назвал свою команду народной.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Литвинов сказал, что каждый имеет право на своё мнение. Он предложил посмотреть, чья поддержка окажется более значимой на финале.

"Дркушич назвал "Зенит" народной командой? Пусть так думает. Посмотрим во время финала, у кого будет больше болельщиков. Кто на самом деле народная команда? "Спартак", конечно", — сказал Литвинов в разговоре с "РБ Спорт".

Финал Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Зенитом" пройдёт 11 февраля в 19:30 по московскому времени.

Накануне, 7 февраля, "Зенит" одержал уверенную победу над "Ростовом", выиграв со счётом 2:1. По итогам группового этапа петербуржцы заняли первое место в группе В, набрав пять очков. "Спартак", в свою очередь, обыграл "Динамо" со счётом 1:0 и занял первое место в группе А с шестью очками после двух матчей.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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