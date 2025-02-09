В Госдуме высказались против возвращения пива на стадионы: дополнительный допинг не нужен

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Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов высказал своё несогласие с возможным возвращением пива на стадионы. Он считает, что спорт должен ассоциироваться с заботой о здоровье, а не с алкоголем.

Фото: bloomberg by Saudi Press Agency стадион

Леонов напомнил, что ранее врачи и общество активно выступали против продажи пива на спортивных аренах, и их усилия привели к введению антиалкогольных мер. Возвращение пива на стадионы, по его мнению, может увеличить доходы футбольных функционеров, но противоречит интересам здорового образа жизни.

«Истинные болельщики, я уверен, получают большое удовольствие от самой игры, от тех ситуаций, которые возникают в игре, и дополнительный допинг им для этого не нужен", - сказал Леонов.

Те, кто приходит на футбол ради развлечения, возможно, нуждаются в дополнительной стимуляции, но с медицинской точки зрения, чем меньше алкоголя в жизни человека, тем лучше для его здоровья и работоспособности, добавил депутат.

Леонов напомнил, что запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах действует с 2005 года, а реклама алкоголя на стадионах была запрещена с 2004 года. Несколько раз предпринимались попытки снять этот запрет, но они не увенчались успехом. Исключения делались только для международных турниров, спонсируемых пивоваренными компаниями, пишет Газета.Ru.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что депутаты могут вернуться к обсуждению вопроса о возвращении пива на стадионы. По данным канала, за это выступают все спортивные лиги, Министерство спорта и экономический блок. Против возвращения пива выступает только Минздрав.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.



Стадио́н — один из видов сооружений для спортивных целей.

