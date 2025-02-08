Харбин стал хозяином Азиатских зимних игр, впервые за 29 лет

В китайском городе Харбине, провинции Хэйлунцзян, стартовали Девятые Азиатские зимние игры. Эти игры стали самыми масштабными за всю историю: более 1200 спортсменов из 34 стран и регионов Азии приехали в Харбин, чтобы побороться за медали. Свои команды впервые представили Камбоджа и Саудовская Аравия. Впервые Харбин принимал Азиатские зимние игры в 1996 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томас Бах

Эстафета огня, предварявшая Игры, стартовала 20 января на острове Солнца. 120 факелоносцев пронесли огонь по знаковым местам Харбина, включая знаменитую пешеходную Харбинскую Центральную улицу и берег реки Сунгари. На церемонии открытия в "Харбинском Мире Льда и Снега" — крупнейшем в мире тематическом парке зимних развлечений, китайская команда во главе с конькобежцем Нином Чжунъянем и фристайлисткой Лю Мэнтин замыкала шествие как хозяйка Игр. Почетное право зажечь огонь соревнований получили чемпионы зимних Олимпийских игр: шорт-трекистка Ян Ян, фристайлист Хань Сяопэн, ходок Ван Чжэнь и конькобежка Чжан Хун.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил уверенность в том, в высоком уровне организации Игр. По его словам, у Харбина богатый опыт в проведении крупных спортивных мероприятий.

Уточнения

То́мас Бах (нем. Thomas Bach, род. 29 декабря 1953 года, Вюрцбург, ФРГ) — деятель немецкого и международного олимпийского движения, президент Международного олимпийского комитета с 10 сентября 2013 года, в прошлом — президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии. Президент апелляционного комитета (англ. Appeals Arbitration Division) Спортивного арбитражного суда. В прошлом — фехтовальщик на рапирах, олимпийский чемпион 1976 года в командном первенстве, чемпион мира 1977 года в командном первенстве. По образованию юрист, окончил университет Вюрцбурга. Свободно говорит, помимо родного немецкого, на французском, английском и испанском языках.



