Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прохор Шаляпин резко высказался в адрес Ирины Дубцовой: сбитый лётчик
Хотели построить дом в 2025 году? Лучше присядьте: новые цены вас удивят
Избегайте этих 13 привычек в спортзале: ваше здоровье и результаты под угрозой
Наташа Королёва призналась, что начала терять рассудок: вот что случилось с певицей
Парфюм, который сводит мужчин с ума: эти ароматы сделают ваше свидание
Учёные выяснили, почему спортсменам полезен огуречный рассол
В ЕС надеются, что зелёная энергетика поможет снизить зависимость от РФ
Когда хочется чего-то вкусного к фильму — приготовьте сулугуни с хрустящей корочкой за 15 минут
Гидромассаж, хромотерапия и не только – чем хороши акриловые ванны

Харбин стал хозяином Азиатских зимних игр, впервые за 29 лет

Спорт

В китайском городе Харбине, провинции Хэйлунцзян, стартовали Девятые Азиатские зимние игры. Эти игры стали самыми масштабными за всю историю: более 1200 спортсменов из 34 стран и регионов Азии приехали в Харбин, чтобы побороться за медали. Свои команды впервые представили Камбоджа и Саудовская Аравия. Впервые Харбин принимал Азиатские зимние игры в 1996 году.

Томас Бах
Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Томас Бах

Эстафета огня, предварявшая Игры, стартовала 20 января на острове Солнца. 120 факелоносцев пронесли огонь по знаковым местам Харбина, включая знаменитую пешеходную Харбинскую Центральную улицу и берег реки Сунгари. На церемонии открытия в "Харбинском Мире Льда и Снега" — крупнейшем в мире тематическом парке зимних развлечений, китайская команда во главе с конькобежцем Нином Чжунъянем и фристайлисткой Лю Мэнтин замыкала шествие как хозяйка Игр. Почетное право зажечь огонь соревнований получили чемпионы зимних Олимпийских игр: шорт-трекистка Ян Ян, фристайлист Хань Сяопэн, ходок Ван Чжэнь и конькобежка Чжан Хун.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил уверенность в том, в высоком уровне организации  Игр. По его словам, у Харбина богатый опыт в проведении крупных спортивных мероприятий.

 

 

Уточнения

То́мас Бах (нем. Thomas Bach, род. 29 декабря 1953 года, Вюрцбург, ФРГ) — деятель немецкого и международного олимпийского движения, президент Международного олимпийского комитета с 10 сентября 2013 года, в прошлом — президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии. Президент апелляционного комитета (англ. Appeals Arbitration Division) Спортивного арбитражного суда. В прошлом — фехтовальщик на рапирах, олимпийский чемпион 1976 года в командном первенстве, чемпион мира 1977 года в командном первенстве. По образованию юрист, окончил университет Вюрцбурга. Свободно говорит, помимо родного немецкого, на французском, английском и испанском языках.
 

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Экономика и бизнес
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России Аудио 
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
5 лучших автомобилей для дачников – вместительность, проходимость, бюджет
Авто
5 лучших автомобилей для дачников – вместительность, проходимость, бюджет Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Последние материалы
Хотели построить дом в 2025 году? Лучше присядьте: новые цены вас удивят
Избегайте этих 13 привычек в спортзале: ваше здоровье и результаты под угрозой
Наташа Королёва призналась, что начала терять рассудок: вот что случилось с певицей
Парфюм, который сводит мужчин с ума: эти ароматы сделают ваше свидание
Учёные выяснили, почему спортсменам полезен огуречный рассол
В ЕС надеются, что зелёная энергетика поможет снизить зависимость от РФ
Когда хочется чего-то вкусного к фильму — приготовьте сулугуни с хрустящей корочкой за 15 минут
Гидромассаж, хромотерапия и не только – чем хороши акриловые ванны
Бабушка бы не одобрила: вот почему томатную ботву выбрасывать нельзя
Новый Porsche 911 GT3 2025 способен бросить вызов автоматическим спорткарам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.