Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прохор Шаляпин резко высказался в адрес Ирины Дубцовой: сбитый лётчик
Харбин стал хозяином Азиатских зимних игр, впервые за 29 лет
Хотели построить дом в 2025 году? Лучше присядьте: новые цены вас удивят
Наташа Королёва призналась, что начала терять рассудок: вот что случилось с певицей
Парфюм, который сводит мужчин с ума: эти ароматы сделают ваше свидание
Учёные выяснили, почему спортсменам полезен огуречный рассол
В ЕС надеются, что зелёная энергетика поможет снизить зависимость от РФ
Когда хочется чего-то вкусного к фильму — приготовьте сулугуни с хрустящей корочкой за 15 минут
Гидромассаж, хромотерапия и не только – чем хороши акриловые ванны

Избегайте этих 13 привычек в спортзале: ваше здоровье и результаты под угрозой

5:12
Спорт

Если вы решили полностью посвятить себя регулярным тренировкам в спортзале, то можете по праву гордиться своим выбором. Однако некоторые вредные привычки могут снизить эффективность ваших усилий и помешать достичь желаемых результатов. Если вы не замечаете прогресса в снижении веса или наращивании мышечной массы, эта информация именно для вас.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

1.Пропускаете разминку
Важно разминаться перед тренировкой, но легких движений недостаточно. Переход к основной части занятия без разогрева увеличивает риск травм и снижает эффективность, отмечает тренер Доминика Блонска. Правильная разминка длительностью 5-10 минут подготовит ваши мышцы и улучшит диапазон движений.

2.Пьёте недостаточно воды
Рекомендуется пить 6-8 стаканов жидкости в день, включая не только воду, но и молоко и безалкогольные напитки. Обезвоживание может снизить работоспособность и вызвать чувство голода. Поддержание водного баланса важно для уровня энергии и функций мышц.

3.Тренируетесь без выходных
Активность — это здорово, но отсутствие выходных может тормозить прогресс. Перетренированность приводит к выгоранию и травмам. Дни отдыха позволяют мышцам восстанавливаться и расти, что крайне важно для вашего прогресса.

4.Приходите на тренировку без плана
Приходить в спортзал без четкого плана — распространенная ошибка. Без структуры результаты будут непредсказуемыми. Программа, адаптированная под ваши цели, позволяет отслеживать успехи и концентрироваться на нужных областях. Если нужна помощь, обратитесь к тренеру или найдите онлайн-ресурсы.

5.Изматываете себя кардиоупражнениями перед тренировками
Порядок выполнения упражнений имеет значение. Чрезмерное кардио перед силовой тренировкой может снизить вашу энергию и силу. Сосредоточьтесь на поднятии тяжестей, если хотите нарастить мышцы, оставляя кардио на конец тренировки или отдельные дни.

6.Неправильно питаетесь
Тренировки требуют правильного питания. Пропуск приемов пищи или перекусы в неподходящее время могут привести к недостатку энергии и перееданию. Ваш рацион должен быть сбалансированным и включать достаточное количество белков, углеводов и жиров. Обязательно ешьте за 2-3 часа до тренировки и в течение двух часов после.

7.Не отслеживаете прогресс
Многие отслеживают шаги, но как насчет прогресса в спортзале? Игнорирование таких показателей, как поднятый вес и калории, затрудняет понимание вашей эффективности и обостряет проблемы. Мониторинг поможет навести порядок в ваших тренировках и достичь намеченных целей.

8.Недостаточно спите
Вы можете тренироваться сколько угодно, но без достаточного количества сна ваши усилия будут напрасны. Плохой сон нарушает баланс гормонов, таких как кортизол и грелин, что увеличивает аппетит и замедляет восстановление. Стремитесь спать от семи до девяти часов в сутки для потери жира и роста мышц.

9.Установка "всё или ничего"
Пора отказаться от подхода "все или ничего". Чрезмерные ограничения могут привести к ночам переедания и эмоциональному выгоранию. Устойчивый прогресс требует баланса и настойчивости, а не стремления к совершенству. Не отказывайтесь от любимых блюд — это поможет избежать циклов переедания.

10.Постоянный стресс
Хронический стресс повышает уровень кортизола, мешая снижению жира и восстановлению. Используйте методы управления стрессом, такие как дыхательные упражнения или йога, чтобы улучшить свои физические результаты.

11.Нетерпеливость к результатам
Избегайте ожиданий мгновенных результатов. Нереалистичные ожидания могут привести к разочарованию и отказу от тренировок. Помните, что фитнес — это долгосрочное путешествие, а не быстрое решение.

12.Игнорирование подсчёта калорий
Определить, сколько калорий нужно вашему организму, можно с помощью онлайн-калькулятора. Если ваша цель — сбросить вес, рассмотрите возможность использования приложения для подсчёта калорий и весов. Переедание часто связано с большими порциями, поэтому точный учёт калорий и макроэлементов поможет в вашем прогрессе.

13.Пропускаете силовые тренировки
Многие ошибочно полагают, что лишь кардиотренировки помогут сбросить килограммы. Это может привести к потере мышечной массы и негативным изменениям в теле. Силовые тренировки укрепляют мышцы, ускоряют обмен веществ и даже замедляют процесс старения.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Экономика и бизнес
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России Аудио 
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
5 лучших автомобилей для дачников – вместительность, проходимость, бюджет
Авто
5 лучших автомобилей для дачников – вместительность, проходимость, бюджет Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Последние материалы
Хотели построить дом в 2025 году? Лучше присядьте: новые цены вас удивят
Избегайте этих 13 привычек в спортзале: ваше здоровье и результаты под угрозой
Наташа Королёва призналась, что начала терять рассудок: вот что случилось с певицей
Парфюм, который сводит мужчин с ума: эти ароматы сделают ваше свидание
Учёные выяснили, почему спортсменам полезен огуречный рассол
В ЕС надеются, что зелёная энергетика поможет снизить зависимость от РФ
Когда хочется чего-то вкусного к фильму — приготовьте сулугуни с хрустящей корочкой за 15 минут
Гидромассаж, хромотерапия и не только – чем хороши акриловые ванны
Бабушка бы не одобрила: вот почему томатную ботву выбрасывать нельзя
Новый Porsche 911 GT3 2025 способен бросить вызов автоматическим спорткарам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.