Какие упражнения могут быть опасны для здоровья?

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Эксперт-преподаватель сети X-Fit, соавтор системы Smart Fitness и наставник фитнес-школы Evotren, Максим Оборин, обратил внимание на то, что некоторые популярные упражнения могут представлять собой потенциальную опасность. Об этом свидетельствуют как практика, так и многочисленные исследования, подтверждающие, что неправильное выполнение даже самых обычных движений может привести к травмам, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Приседания

По словам Максима Оборина, среди упражнений, к которым стоит подходить с осторожностью, можно выделить приседания, становую тягу и рывок. Эти базовые упражнения, считающиеся основой тренировок, могут причинить вред, если их выполнять вне контроля или с неправильной техникой. Например, неправильное положение спины при становый тяге может привести к травмам поясницы, а недостаточная мобильность тазобедренного сустава может значительно увеличить риск травмы при приседаниях.

Каждая тренировочная программа должна быть индивидуально адаптирована под физические возможности и уровень подготовки каждого человека. Подбор упражнений, их объем и интенсивность должны учитывать не только целях тренировок, но и физиологические особенности.

Также к травмоопасным Максим Оборин отнес различные трюки и элементы, выполняемые ради хайпа и привлечения внимания в социальных сетях. Эти "показательные" упражнения нередко выполняются без должной разминки и подготовки, что увеличивает вероятность получения травмы. Многие из них могут выглядеть впечатляюще, но при этом не являются безопасными и эффективными для большинства людей.

Планируя свои тренировки, важно помнить, что технически сложные и потенциально рискованные элементы лучше выполнять под присмотром опытного тренера. Это поможет добиться желаемых результатов и избежать неприятных последствий. Подход к тренировкам должен быть осознанным, с акцентом на здоровье и безопасность, а не только на показатели производительности.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

