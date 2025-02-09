Приседания — пустая трата времени! Вот упражнения, которые изменят ваши ягодицы

3:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы хотите подтянутые и упругие ягодицы, наверняка слышала совет: "Приседай больше!" Но так ли это эффективно? Разбираемся почему приседания не являются лучшим упражнением для ягодиц и какие альтернативы действительно работают.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка выполняет приседания со штангой

Миф об эффективности приседаний для ягодиц

Приседания — базовое упражнение, но его главная нагрузка приходится на квадрицепсы (переднюю поверхность бедра), а не на ягодицы. Многие ошибочно считают, что чем больше вес и глубина приседа, тем быстрее появится желанный результат. Однако биомеханика движений говорит обратное:

Главная работа в приседаниях идет в коленном суставе, где ключевую роль выполняет квадрицепс.

Ягодицы включаются в движение, но не являются ведущими мышцами в этом упражнении.

Если цель — прокачать ягодицы, стоит отдать предпочтение другим упражнениям с фокусом на тазобедренный сустав.

Что происходит в теле при приседаниях

Работа мышц кора

Мышцы кора (пресс, поясница) стабилизируют позвоночник во время приседаний. Они помогают удерживать правильную осанку, но не участвуют в прокачке ягодиц.

Движение в тазобедренном суставе

Ягодичные мышцы включаются, но не в максимальной амплитуде, так как корпус остается относительно вертикальным.

Коленный сустав — главный игрок

Приседания — это коленодоминантное упражнение, где главную нагрузку берет квадрицепс. Даже если добавить наклон корпуса, приоритет нагрузки остается у передней поверхности бедра.

Голеностопный сустав

Во время приседаний активируются икроножные мышцы, что лишний раз доказывает: ягодицы тут не в приоритете.

Как накачать ягодицы, если не приседаниями

Ягодичный мост (Hip Thrust)

Лучшее упражнение для ягодиц! Оно создает максимальную амплитуду в тазобедренном суставе, заставляя ягодицы работать в полную силу.

Как выполнять

Спина опирается на скамью, стопы на полу.

Поднимаем таз вверх, сжимая ягодицы в верхней точке.

Опускаемся и повторяем движение.

Румынская тяга

Отличное упражнение для глубокой проработки ягодичных мышц.

Как выполнять

Держим гантели или штангу, слегка сгибаем колени.

Наклоняем корпус вперед, отводя таз назад.

Поднимаемся вверх, напрягая ягодицы.

Болгарские сплит-приседания

Создают большую нагрузку на ягодицы за счет глубокой амплитуды.

Как выполнять

Одну ногу ставим на возвышенность, другая стоит впереди.

Опускаемся вниз, контролируя движение.

Поднимаемся вверх, сжимая ягодицы.

Махи ногами назад в кроссовере

Изолированное движение, направленное конкретно на ягодичные мышцы.

Как выполнять

Закрепляем лодыжку в кроссовере.

Отводим ногу назад, максимально напрягая ягодицы.

Медленно возвращаемся в исходное положение.

Стоит ли вообще приседать

Если ваша цель — максимально прокачать ягодицы, приседания — не лучшее упражнение.

Однако они полезны для общей физической подготовки, силы ног и включения в комплексную программу.

Для красивых ягодиц лучше использовать ягодичный мост, румынскую тягу и изолированные упражнения.

Вывод прост: пересмотрите свою тренировочную программу, если хотите добиться лучших результатов быстрее.

Уточнения

Приседа́ния - одно из базовых упражнений выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

