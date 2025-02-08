Сжигайте калории с комфортом — 7 эффективных упражнений без оборудования

Существует ошибочное мнение, что для достижения спортивной формы или снижения веса обязательно нужно посещать фитнес-клуб. Однако на самом деле домашние тренировки также могут быть весьма эффективными для похудения. Главное — выполнять силовые упражнения несколько раз в неделю в сочетании с кардионагрузками для поддержания веса и общего здоровья.

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Чтобы получить максимальную отдачу от домашних тренировок, следует заранее подготовиться. Не обязательно иметь полный арсенал тренажеров или дорогостоящее оборудование, чтобы добиться отличных результатов прямо у себя дома, сообщает Mentoday.

7 упражнения для тренировки дома

Бёрпи

Встаньте ровно, расположив ноги на ширине плеч и опустив руки вдоль тела.

Перейдите в позицию упора присев, затем прыжком перейдите в упор лежа.

Сделайте отжимание, затем вернитесь в упор присев.

Из этого положения выпрыгните вверх, поднимая руки над головой.

Скручивания колено-локоть

Встаньте ровно, поставив ноги на ширине плеч и убрав руки за голову.

Поднимите правое колено и наклонитесь к нему левым локтем, затем вернитесь в исходное положение.

Теперь поднимите левое колено и потянитесь к нему правым локтем.

Статические приседания

Встаньте ровно рядом со стеной, расставив ноги на ширине плеч или немного шире, и опустите руки вдоль тела.

Сядьте так, чтобы ваши бедра оказались параллельны полу, и упритесь спиной в стену.

Задержитесь в этом положении.

Приседания с подъёмом коленей

Встаньте прямо, выставив ноги на ширине плеч и положив руки на пояс.

Сделайте приседание до уровня параллели бедер с полом.

Встаньте, повернитесь вправо и поднимите правое колено, пытаясь дотянуться к нему левым локтем.

Вернитесь в приседание, повернитесь влево и поднимите левое колено, стремясь прикоснуться к нему правым локтем.

Планка-паук

Примите упор лежа на прямых руках, выровняв тело в одной линии.

Убедитесь, что ладони находятся прямо под плечами.

Согните локти и опустите грудь к полу.

Подтяните правое колено к правому локтю и вернитесь обратно.

Сделайте отжимание и притяните левое колено к левому локтю, снова вернувшись в исходное положение.

Скалолаз

Примите упор лежа на прямых руках, выпрямив тело и слегка приподняв таз.

Подтяните правое колено к груди, вернитесь в исходное положение и повторите с левым коленом.

Супермен

Лягте на живот, вытянув руки вперед и выпрямив ноги.

Поднимите руки и ноги примерно на 15-20 сантиметров над полом, затем вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).

