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Сжигайте калории с комфортом — 7 эффективных упражнений без оборудования

Спорт

Существует ошибочное мнение, что для достижения спортивной формы или снижения веса обязательно нужно посещать фитнес-клуб. Однако на самом деле домашние тренировки также могут быть весьма эффективными для похудения. Главное — выполнять силовые упражнения несколько раз в неделю в сочетании с кардионагрузками для поддержания веса и общего здоровья.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Чтобы получить максимальную отдачу от домашних тренировок, следует заранее подготовиться. Не обязательно иметь полный арсенал тренажеров или дорогостоящее оборудование, чтобы добиться отличных результатов прямо у себя дома, сообщает Mentoday.

7 упражнения для тренировки дома

Бёрпи

Встаньте ровно, расположив ноги на ширине плеч и опустив руки вдоль тела. 
Перейдите в позицию упора присев, затем прыжком перейдите в упор лежа. 
Сделайте отжимание, затем вернитесь в упор присев. 
Из этого положения выпрыгните вверх, поднимая руки над головой.

Скручивания колено-локоть

Встаньте ровно, поставив ноги на ширине плеч и убрав руки за голову. 
Поднимите правое колено и наклонитесь к нему левым локтем, затем вернитесь в исходное положение. 
Теперь поднимите левое колено и потянитесь к нему правым локтем.

Статические приседания

Встаньте ровно рядом со стеной, расставив ноги на ширине плеч или немного шире, и опустите руки вдоль тела. 
Сядьте так, чтобы ваши бедра оказались параллельны полу, и упритесь спиной в стену. 
Задержитесь в этом положении.

Приседания с подъёмом коленей

Встаньте прямо, выставив ноги на ширине плеч и положив руки на пояс. 
Сделайте приседание до уровня параллели бедер с полом. 
Встаньте, повернитесь вправо и поднимите правое колено, пытаясь дотянуться к нему левым локтем. 
Вернитесь в приседание, повернитесь влево и поднимите левое колено, стремясь прикоснуться к нему правым локтем.

Планка-паук

Примите упор лежа на прямых руках, выровняв тело в одной линии. 
Убедитесь, что ладони находятся прямо под плечами. 
Согните локти и опустите грудь к полу. 
Подтяните правое колено к правому локтю и вернитесь обратно. 
Сделайте отжимание и притяните левое колено к левому локтю, снова вернувшись в исходное положение.

Скалолаз

Примите упор лежа на прямых руках, выпрямив тело и слегка приподняв таз. 
Подтяните правое колено к груди, вернитесь в исходное положение и повторите с левым коленом.

Супермен

Лягте на живот, вытянув руки вперед и выпрямив ноги. 
Поднимите руки и ноги примерно на 15-20 сантиметров над полом, затем вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя). 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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