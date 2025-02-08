Сжигайте калории с комфортом — 7 эффективных упражнений без оборудования

Существует ошибочное мнение, что для достижения спортивной формы или снижения веса обязательно нужно посещать фитнес-клуб. Однако на самом деле домашние тренировки также могут быть весьма эффективными для похудения. Главное — выполнять силовые упражнения несколько раз в неделю в сочетании с кардионагрузками для поддержания веса и общего здоровья.
Чтобы получить максимальную отдачу от домашних тренировок, следует заранее подготовиться. Не обязательно иметь полный арсенал тренажеров или дорогостоящее оборудование, чтобы добиться отличных результатов прямо у себя дома, сообщает Mentoday.
Бёрпи
Встаньте ровно, расположив ноги на ширине плеч и опустив руки вдоль тела.
Перейдите в позицию упора присев, затем прыжком перейдите в упор лежа.
Сделайте отжимание, затем вернитесь в упор присев.
Из этого положения выпрыгните вверх, поднимая руки над головой.
Скручивания колено-локоть
Встаньте ровно, поставив ноги на ширине плеч и убрав руки за голову.
Поднимите правое колено и наклонитесь к нему левым локтем, затем вернитесь в исходное положение.
Теперь поднимите левое колено и потянитесь к нему правым локтем.
Статические приседания
Встаньте ровно рядом со стеной, расставив ноги на ширине плеч или немного шире, и опустите руки вдоль тела.
Сядьте так, чтобы ваши бедра оказались параллельны полу, и упритесь спиной в стену.
Задержитесь в этом положении.
Приседания с подъёмом коленей
Встаньте прямо, выставив ноги на ширине плеч и положив руки на пояс.
Сделайте приседание до уровня параллели бедер с полом.
Встаньте, повернитесь вправо и поднимите правое колено, пытаясь дотянуться к нему левым локтем.
Вернитесь в приседание, повернитесь влево и поднимите левое колено, стремясь прикоснуться к нему правым локтем.
Планка-паук
Примите упор лежа на прямых руках, выровняв тело в одной линии.
Убедитесь, что ладони находятся прямо под плечами.
Согните локти и опустите грудь к полу.
Подтяните правое колено к правому локтю и вернитесь обратно.
Сделайте отжимание и притяните левое колено к левому локтю, снова вернувшись в исходное положение.
Скалолаз
Примите упор лежа на прямых руках, выпрямив тело и слегка приподняв таз.
Подтяните правое колено к груди, вернитесь в исходное положение и повторите с левым коленом.
Супермен
Лягте на живот, вытянув руки вперед и выпрямив ноги.
Поднимите руки и ноги примерно на 15-20 сантиметров над полом, затем вернитесь в исходное положение.
Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).
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