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Вид спорта для настоящих титанов: испытайте себя в силовом экстриме

4:22
Спорт

Силовой экстрим — это зрелищный и мощный вид спорта, где атлеты поднимают нестандартные тяжести: огромные покрышки, бетонные шары, бревна, а иногда даже автомобили и самолёты. Этот вид спорта требует не только физической силы, но и выносливости, координации и умения работать с нестандартными снарядами. Если вас привлекает идея испытать себя в силовом экстриме, важно знать, с чего начать и как правильно тренироваться.

Гиря, спорт
Фото: Own work by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гиря, спорт

Особенности силового экстрима

Главное отличие силового экстрима от традиционных силовых видов спорта — отсутствие строгих нормативов и стандартов. Каждый турнир предлагает новые испытания, поэтому спортсмены должны быть готовы к любым нагрузкам. Здесь важны не только физические качества, но и смекалка, умение быстро адаптироваться и работать с нестандартными весами.

Основные упражнения в силовом экстриме

Силовой экстрим включает упражнения, требующие работы сразу нескольких мышечных групп. Среди самых популярных:

  • Приседания Зерхера: снаряд располагается на сгибе локтей, что делает упражнение особенно сложным.
  • Прогулка фермера: спортсмен несёт тяжёлый груз в каждой руке и проходит определённое расстояние.
  • Рывок одной рукой: взрывное движение с гантелью или гирей, развивающее силу и координацию.
  • Подъем на грудь и жим: упражнение похоже на тяжелоатлетический толчок, но выполняется с нестандартным снарядом.
  • Тяга саней: буксировка тяжёлого груза в разных позициях.
  • Подъем камня Атласа: перенос массивного бетонного шара или мешка с песком.
  • Ходьба с коромыслом (ЙОК): балансировка с массивной конструкцией на плечах.

Подходит ли силовой экстрим новичкам

Этот вид спорта требует высокой физической подготовки. Если вы никогда не занимались силовыми тренировками, лучше начать с базовых упражнений в тренажёрном зале. Развитие техники, силы хвата и выносливости — ключевые моменты, без которых сложно сразу перейти к экстриму.

Лучшие отправные точки

  • Пауэрлифтинг или тяжелая атлетика.
  • Кроссфит как подготовка к интенсивным нагрузкам.
  • Базовые упражнения со свободными весами.

Как начать тренировки

Чтобы тренировки приносили пользу, важно соблюдать несколько правил:

  • Разминка: перед каждой тренировкой разогревайте мышцы, чтобы избежать травм.
  • Частота занятий: 2-4 раза в неделю с достаточным временем для восстановления.
  • Выбор упражнений: многосуставные движения, такие как становая тяга, жим лёжа, толчок, рывок, подтягивания.
  • Масса отягощений: используйте веса в диапазоне 80-95% от вашего 1ПМ (одноповторного максимума).
  • Количество повторений: для развития силы — 2-8 повторений, для выносливости — до 15.
  • Время отдыха: между подходами — 3-5 минут, в тяжелых упражнениях — до 10 минут.

Экипировка и затраты

Для занятий понадобится:

  • Удобная одежда и обувь с твёрдой подошвой.
  • Тяжелоатлетический пояс и фиксаторы для суставов (по желанию).
  • Абонемент в тренажёрный зал
  • Индивидуальные тренировки

Можно ли зарабатывать на силовом экстриме

В России призовые на соревнованиях редко превышают 50 000 ₽ за первое место, а для многих спортсменов этот спорт остаётся скорее вызовом, чем источником дохода. На международной арене суммы выше: победитель "Самого сильного человека планеты" в 2020 году получил 52 600 $. Дополнительные доходы можно получать от рекламных контрактов и участия в мастер-классах.

Стоит ли пробовать

Силовой экстрим подойдёт тем, кто хочет выйти за рамки обычных тренировок и испытать свою силу на нестандартных снарядах. Главное — подготовить тело и разум к высоким нагрузкам, развить выносливость и освоить технику. Если вы готовы к вызову, то этот спорт может стать для вас настоящим испытанием на прочность.

Уточнения

Выно́сливость  — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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