Вид спорта для настоящих титанов: испытайте себя в силовом экстриме

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Силовой экстрим — это зрелищный и мощный вид спорта, где атлеты поднимают нестандартные тяжести: огромные покрышки, бетонные шары, бревна, а иногда даже автомобили и самолёты. Этот вид спорта требует не только физической силы, но и выносливости, координации и умения работать с нестандартными снарядами. Если вас привлекает идея испытать себя в силовом экстриме, важно знать, с чего начать и как правильно тренироваться.

Фото: Own work by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гиря, спорт

Особенности силового экстрима

Главное отличие силового экстрима от традиционных силовых видов спорта — отсутствие строгих нормативов и стандартов. Каждый турнир предлагает новые испытания, поэтому спортсмены должны быть готовы к любым нагрузкам. Здесь важны не только физические качества, но и смекалка, умение быстро адаптироваться и работать с нестандартными весами.

Основные упражнения в силовом экстриме

Силовой экстрим включает упражнения, требующие работы сразу нескольких мышечных групп. Среди самых популярных:

Приседания Зерхера : снаряд располагается на сгибе локтей, что делает упражнение особенно сложным.

: снаряд располагается на сгибе локтей, что делает упражнение особенно сложным. Прогулка фермера : спортсмен несёт тяжёлый груз в каждой руке и проходит определённое расстояние.

: спортсмен несёт тяжёлый груз в каждой руке и проходит определённое расстояние. Рывок одной рукой : взрывное движение с гантелью или гирей, развивающее силу и координацию.

: взрывное движение с гантелью или гирей, развивающее силу и координацию. Подъем на грудь и жим : упражнение похоже на тяжелоатлетический толчок, но выполняется с нестандартным снарядом.

: упражнение похоже на тяжелоатлетический толчок, но выполняется с нестандартным снарядом. Тяга саней : буксировка тяжёлого груза в разных позициях.

: буксировка тяжёлого груза в разных позициях. Подъем камня Атласа : перенос массивного бетонного шара или мешка с песком.

: перенос массивного бетонного шара или мешка с песком. Ходьба с коромыслом (ЙОК): балансировка с массивной конструкцией на плечах.

Подходит ли силовой экстрим новичкам

Этот вид спорта требует высокой физической подготовки. Если вы никогда не занимались силовыми тренировками, лучше начать с базовых упражнений в тренажёрном зале. Развитие техники, силы хвата и выносливости — ключевые моменты, без которых сложно сразу перейти к экстриму.

Лучшие отправные точки

Пауэрлифтинг или тяжелая атлетика.

Кроссфит как подготовка к интенсивным нагрузкам.

Базовые упражнения со свободными весами.

Как начать тренировки

Чтобы тренировки приносили пользу, важно соблюдать несколько правил:

Разминка : перед каждой тренировкой разогревайте мышцы, чтобы избежать травм.

: перед каждой тренировкой разогревайте мышцы, чтобы избежать травм. Частота занятий : 2-4 раза в неделю с достаточным временем для восстановления.

: 2-4 раза в неделю с достаточным временем для восстановления. Выбор упражнений : многосуставные движения, такие как становая тяга, жим лёжа, толчок, рывок, подтягивания.

: многосуставные движения, такие как становая тяга, жим лёжа, толчок, рывок, подтягивания. Масса отягощений : используйте веса в диапазоне 80-95% от вашего 1ПМ (одноповторного максимума).

: используйте веса в диапазоне 80-95% от вашего 1ПМ (одноповторного максимума). Количество повторений : для развития силы — 2-8 повторений, для выносливости — до 15.

: для развития силы — 2-8 повторений, для выносливости — до 15. Время отдыха: между подходами — 3-5 минут, в тяжелых упражнениях — до 10 минут.

Экипировка и затраты

Для занятий понадобится:

Удобная одежда и обувь с твёрдой подошвой.

Тяжелоатлетический пояс и фиксаторы для суставов (по желанию).

Абонемент в тренажёрный зал

Индивидуальные тренировки

Можно ли зарабатывать на силовом экстриме

В России призовые на соревнованиях редко превышают 50 000 ₽ за первое место, а для многих спортсменов этот спорт остаётся скорее вызовом, чем источником дохода. На международной арене суммы выше: победитель "Самого сильного человека планеты" в 2020 году получил 52 600 $. Дополнительные доходы можно получать от рекламных контрактов и участия в мастер-классах.

Стоит ли пробовать

Силовой экстрим подойдёт тем, кто хочет выйти за рамки обычных тренировок и испытать свою силу на нестандартных снарядах. Главное — подготовить тело и разум к высоким нагрузкам, развить выносливость и освоить технику. Если вы готовы к вызову, то этот спорт может стать для вас настоящим испытанием на прочность.

Уточнения

Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

