Забудьте про жим лёжа: взрывной рост мышц обеспечат эти упражнения

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Если ты хочешь накачать мощную, рельефную грудь, но устал стоять в очереди на жим лежа, у нас есть отличная новость! Существует множество альтернативных упражнений, которые помогут развить грудные мышцы не хуже, а порой и лучше классического жима. В этой статье — шесть эффективных движений, а также программы тренировок для качественного прогресса.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Жим гантелей на горизонтальной скамье

1. Разводка на вертикальном блоке

Отличное упражнение для проработки внутренней части груди. Позволяет создать максимальное напряжение на всем протяжении движения.

Как выполнять:

Возьмись за рукоятки блока, руки в стороны, ладони вниз.

Наклонись слегка вперед, сведи руки перед собой.

В нижней точке напряги грудные мышцы, затем медленно вернись в исходное положение.

Что дает: формирует объем и четкий рельеф в центре груди.

2. Жим гантелей на наклонной скамье

Одно из лучших упражнений для верхней части груди. Гантели позволяют добиться глубокого растяжения в нижней точке и полного сокращения в верхней.

Как выполнять

Ляг на скамью (угол 45°), возьми гантели, ладони повернуты внутрь.

Опусти гантели вниз, локти в естественном положении.

Выжми вверх, напрягая грудные мышцы.

Что дает: увеличивает объем и силу верхней части груди.

3. Разводка гантелей, лежа

Классика, которая создает красивую форму груди.

Как выполнять

Ляг на горизонтальную скамью, руки с гантелями перед собой.

Опусти руки в стороны, слегка согнув локти.

Подними обратно, напрягая грудь в верхней точке.

Что дает: глубокое растяжение и рельеф грудных мышц.

4. Жим в Смит-станке на наклонной скамье

Позволяет сконцентрироваться на движении, исключая балансировку.

Как выполнять

Установи скамью под углом 40° в Смит-станке.

Опусти штангу к верхней части груди.

Выжми вверх без резких движений.

Что дает: прорабатывает верх груди, делая его массивным.

5. Жим гантелей на горизонтальной скамье

Альтернатива штанге, которая улучшает координацию и развивает грудные мышцы.

Как выполнять

Ляг на горизонтальную скамью, гантели у плеч.

Выжми вверх, удерживая локти в комфортном положении.

Медленно вернись в исходное положение.

Что дает: равномерное развитие всей груди, включение стабилизаторов.

6. Программа тренировок для мощного роста груди

Тренировка 1

Жим лежа — 3-4 подхода, 6-10 повторений

Разводка на вертикальном блоке — 3 подхода, 10-12 повторений

Жим гантелей на наклонной скамье — 3 подхода, 6-10 повторений

Тренировка 2

Жим штанги в Смит-станке на наклонной скамье — 3-4 подхода, 6-10 повторений

Жим гантелей на горизонтальной скамье — 3 подхода, 6-10 повторений

Разводка гантелей, лежа — 3 подхода, 10-12 повторений

Тренировка 3

Жим гантелей на наклонной скамье — 3-4 подхода, 6-10 повторений

Жим лежа — 3 подхода, 6-10 повторений

Разводка гантелей, лежа — 3 подхода, 10-12 повторений

Совет: Меняй упражнения местами, чтобы избежать привыкания мышц.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

