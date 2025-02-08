Хотите похудеть быстрее? Выберите правильный перекус перед тренировкой

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Завтрак — важнейший приём пищи, особенно если впереди утренняя тренировка. Но что именно есть, когда и в каком количестве? Разбираемся, как правильно питаться перед физическими нагрузками, чтобы добиться максимального эффекта и избежать неприятных последствий.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Нужно ли завтракать перед тренировкой

Да, но с соблюдением определённого интервала. Завтрак перед тренировкой необходим, так как после ночного сна организм испытывает дефицит глюкозы. Без достаточного запаса энергии тренировка может оказаться малоэффективной или привести к головокружению и усталости.

Основные принципы питания:

Обязательно нужны углеводы: медленные (овсянка, гречка) или быстрые, но с клетчаткой (банан, яблоко).

медленные (овсянка, гречка) или быстрые, но с клетчаткой (банан, яблоко). Белки: необходимы для мышечного роста (яйца, творог, нежирное мясо).

необходимы для мышечного роста (яйца, творог, нежирное мясо). Жиры лучше ограничить: их можно добавить уже после тренировки.

Когда и что есть перед тренировкой

За 2-2,5 часа до тренировки

Полноценный завтрак обеспечит организм энергией без перегрузки желудка.

Пример: овсянка + яйцо + ломтик цельнозернового хлеба.

За 40-60 минут перед тренировкой

Если полноценно позавтракать не успеваешь, нужен лёгкий перекус.

Пример: банан, яблоко, йогурт, зерновой хлебец с творогом.

Что есть перед тренировкой для разных целей

Похудение

Главное — продукты с низким гликемическим индексом:

Каши : гречка, овсянка.

: гречка, овсянка. Хлебцы : цельнозерновой или с отрубями.

: цельнозерновой или с отрубями. Орехи : в небольших количествах.

: в небольших количествах. Бобовые : чечевица, фасоль.

: чечевица, фасоль. Овощи и фрукты : исключая слишком сладкие (виноград, хурму).

: исключая слишком сладкие (виноград, хурму). Обязательно добавь белок, чтобы не терять мышечную массу.

Набор массы

Требуются питательные белково-углеводные блюда:

Белки : курица, индейка, нежирная говядина, рыба, яйца.

: курица, индейка, нежирная говядина, рыба, яйца. Жиры : орехи, оливковое масло.

: орехи, оливковое масло. Клетчатка : овощи и фрукты.

: овощи и фрукты. Оптимальное соотношение БЖУ: 60% белков, 40% углеводов, минимум жиров.

Сушка (рельеф)

При снижении углеводов до минимума важно правильно подбирать продукты:

Овощной салат с растительным маслом.

с растительным маслом. Белок : куриная грудка или яйца.

: куриная грудка или яйца. Хлеб с зёрнами в небольшом количестве.

в небольшом количестве. Напитки: кофе или чай без сахара.

Что нельзя есть перед утренней тренировкой

Простые углеводы : сахар, сладости, сдоба — они вызывают резкий скачок глюкозы, а затем её столь же резкое снижение.

: сахар, сладости, сдоба — они вызывают резкий скачок глюкозы, а затем её столь же резкое снижение. Переработанное мясо : колбасы, сосиски, полуфабрикаты — лишний жир и консерванты только вредят.

: колбасы, сосиски, полуфабрикаты — лишний жир и консерванты только вредят. Некоторые фрукты: виноград, груши, хурма — слишком много сахара.

Что нельзя пить перед завтраком

Готовые соки, газировка : много сахара, быстрое истощение энергии.

: много сахара, быстрое истощение энергии. Кофе со сливками, сладкий чай : замедляют расщепление жиров.

: замедляют расщепление жиров. Свежевыжатые соки: без клетчатки они могут вызвать изжогу и дискомфорт.

Что можно пить:

Чёрный кофе без сахара.

Зелёный чай.

Обычная вода.

ТОП-10 завтраков перед тренировкой

Овсянка - идеальна для утренней тренировки, особенно в бодибилдинге.

- идеальна для утренней тренировки, особенно в бодибилдинге. Мясо индейки - минимум жира, максимум белка.

- минимум жира, максимум белка. Куриные яйца - лучше в виде омлета с зеленью.

- лучше в виде омлета с зеленью. Постная говядина, куриное филе - низкий уровень холестерина.

- низкий уровень холестерина. Творог, натуральный йогурт - богат кальцием и белком.

- богат кальцием и белком. Орехи - источник растительного белка и жиров (в небольших количествах).

- источник растительного белка и жиров (в небольших количествах). Свежие овощи - клетчатка, витамины, микроэлементы.

- клетчатка, витамины, микроэлементы. Нежирная рыба - легко усваивается.

- легко усваивается. Диетические хлебцы - отличная основа для бутерброда с курицей или сыром.

- отличная основа для бутерброда с курицей или сыром. Чай, кофе без сахара - хороший источник бодрости.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

