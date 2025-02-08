Хотите похудеть быстрее? Выберите правильный перекус перед тренировкой

Завтрак — важнейший приём пищи, особенно если впереди утренняя тренировка. Но что именно есть, когда и в каком количестве? Разбираемся, как правильно питаться перед физическими нагрузками, чтобы добиться максимального эффекта и избежать неприятных последствий.
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Похудение
Нужно ли завтракать перед тренировкой
Да, но с соблюдением определённого интервала. Завтрак перед тренировкой необходим, так как после ночного сна организм испытывает дефицит глюкозы. Без достаточного запаса энергии тренировка может оказаться малоэффективной или привести к головокружению и усталости.
Основные принципы питания:
Обязательно нужны углеводы: медленные (овсянка, гречка) или быстрые, но с клетчаткой (банан, яблоко).
Белки: необходимы для мышечного роста (яйца, творог, нежирное мясо).
Жиры лучше ограничить: их можно добавить уже после тренировки.
Когда и что есть перед тренировкой
За 2-2,5 часа до тренировки
Полноценный завтрак обеспечит организм энергией без перегрузки желудка.