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Хотите похудеть быстрее? Выберите правильный перекус перед тренировкой

4:08
Спорт

Завтрак — важнейший приём пищи, особенно если впереди утренняя тренировка. Но что именно есть, когда и в каком количестве? Разбираемся, как правильно питаться перед физическими нагрузками, чтобы добиться максимального эффекта и избежать неприятных последствий.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Нужно ли завтракать перед тренировкой

Да, но с соблюдением определённого интервала. Завтрак перед тренировкой необходим, так как после ночного сна организм испытывает дефицит глюкозы. Без достаточного запаса энергии тренировка может оказаться малоэффективной или привести к головокружению и усталости.

Основные принципы питания:

  • Обязательно нужны углеводы: медленные (овсянка, гречка) или быстрые, но с клетчаткой (банан, яблоко).
  • Белки: необходимы для мышечного роста (яйца, творог, нежирное мясо).
  • Жиры лучше ограничить: их можно добавить уже после тренировки.

Когда и что есть перед тренировкой

За 2-2,5 часа до тренировки

Полноценный завтрак обеспечит организм энергией без перегрузки желудка.

  • Пример: овсянка + яйцо + ломтик цельнозернового хлеба.

За 40-60 минут перед тренировкой

Если полноценно позавтракать не успеваешь, нужен лёгкий перекус.

  • Пример: банан, яблоко, йогурт, зерновой хлебец с творогом.

Что есть перед тренировкой для разных целей

Похудение

Главное — продукты с низким гликемическим индексом:

  • Каши: гречка, овсянка.
  • Хлебцы: цельнозерновой или с отрубями.
  • Орехи: в небольших количествах.
  • Бобовые: чечевица, фасоль.
  • Овощи и фрукты: исключая слишком сладкие (виноград, хурму).
  • Обязательно добавь белок, чтобы не терять мышечную массу.

Набор массы

Требуются питательные белково-углеводные блюда:

  • Белки: курица, индейка, нежирная говядина, рыба, яйца.
  • Жиры: орехи, оливковое масло.
  • Клетчатка: овощи и фрукты.
  • Оптимальное соотношение БЖУ: 60% белков, 40% углеводов, минимум жиров.

Сушка (рельеф)

При снижении углеводов до минимума важно правильно подбирать продукты:

  • Овощной салат с растительным маслом.
  • Белок: куриная грудка или яйца.
  • Хлеб с зёрнами в небольшом количестве.
  • Напитки: кофе или чай без сахара.

Что нельзя есть перед утренней тренировкой

  • Простые углеводы: сахар, сладости, сдоба — они вызывают резкий скачок глюкозы, а затем её столь же резкое снижение.
  • Переработанное мясо: колбасы, сосиски, полуфабрикаты — лишний жир и консерванты только вредят.
  • Некоторые фрукты: виноград, груши, хурма — слишком много сахара.

Что нельзя пить перед завтраком

  • Готовые соки, газировка: много сахара, быстрое истощение энергии.
  • Кофе со сливками, сладкий чай: замедляют расщепление жиров.
  • Свежевыжатые соки: без клетчатки они могут вызвать изжогу и дискомфорт.

Что можно пить:

  • Чёрный кофе без сахара.
  • Зелёный чай.
  • Обычная вода.

ТОП-10 завтраков перед тренировкой

  • Овсянка - идеальна для утренней тренировки, особенно в бодибилдинге.
  • Мясо индейки - минимум жира, максимум белка.
  • Куриные яйца - лучше в виде омлета с зеленью.
  • Постная говядина, куриное филе - низкий уровень холестерина.
  • Творог, натуральный йогурт - богат кальцием и белком.
  • Орехи - источник растительного белка и жиров (в небольших количествах).
  • Свежие овощи - клетчатка, витамины, микроэлементы.
  • Нежирная рыба - легко усваивается.
  • Диетические хлебцы - отличная основа для бутерброда с курицей или сыром.
  • Чай, кофе без сахара - хороший источник бодрости.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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