Какой вес на бицепс гарантированно сделает ваши руки больше? Мы разобрали все нюансы

Количество килограммов, которые нужно поднимать на бицепс, зависит от уровня подготовки, целей и техники выполнения упражнения.
Если вы только начинаете тренироваться, важно не гнаться за весами, а сосредоточиться на технике. Оптимальный вес для сгибания рук на бицепс с гантелями — 2-6 кг на руку. Если используете штангу, общий вес (включая гриф) может составлять 10-15 кг.
Тем, кто тренируется от 3 до 6 месяцев, стоит увеличивать рабочий вес. Для гантелей — 8-12 кг, для штанги — 20-30 кг. Главное, чтобы последние повторения в подходе давались с усилием, но без рывков.
Опытные атлеты могут работать с серьёзными весами: 15-20 кг на руку с гантелями и 40-50 кг со штангой. Однако ключевой момент — не просто поднять вес, а выполнить движение правильно, без читинга и раскачивания корпуса.
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