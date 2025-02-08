Силовые тренировки и белок: эта 39-летняя женщина скинула 35 кг и начала новую жизнь

К 39 годам Сандуни Гамаге устала видеть отсутствие прогресса в зале. Она тренировалась, но вес не уходил, а тело оставалось таким же. Всё изменилось, когда она пересмотрела своё питание и добавила силовые тренировки.
Секрет её преображения — не в изнурительных кардио-сессиях, а в грамотном подходе к питанию и силовой нагрузке. Она начала есть больше белка, добавила тренировки всего тела и всего за год похудела на 35 килограмм, став не только стройнее, но и сильнее.
Теперь Гамаге тренируется всего четыре раза в неделю, делает упражнения до отказа и фокусируется на росте мышц. Благодаря этому её колени перестали болеть, а уровень энергии вырос, пишет Business Insider.
Самое удивительное — никаких жёстких ограничений: по выходным она позволяет себе немного расслабиться, но не выходит за рамки своей цели.
"Это не быстро, но это работает", — говорит она.
Теперь ей пришлось полностью сменить гардероб, и это тот результат, которого она так долго ждала.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
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