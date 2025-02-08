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Силовые тренировки и белок: эта 39-летняя женщина скинула 35 кг и начала новую жизнь

1:08
Спорт

К 39 годам Сандуни Гамаге устала видеть отсутствие прогресса в зале. Она тренировалась, но вес не уходил, а тело оставалось таким же. Всё изменилось, когда она пересмотрела своё питание и добавила силовые тренировки.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

Секрет её преображения — не в изнурительных кардио-сессиях, а в грамотном подходе к питанию и силовой нагрузке. Она начала есть больше белка, добавила тренировки всего тела и всего за год похудела на 35 килограмм, став не только стройнее, но и сильнее.

Теперь Гамаге тренируется всего четыре раза в неделю, делает упражнения до отказа и фокусируется на росте мышц. Благодаря этому её колени перестали болеть, а уровень энергии вырос, пишет Business Insider.

Самое удивительное — никаких жёстких ограничений: по выходным она позволяет себе немного расслабиться, но не выходит за рамки своей цели.

"Это не быстро, но это работает", — говорит она.

Теперь ей пришлось полностью сменить гардероб, и это тот результат, которого она так долго ждала.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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