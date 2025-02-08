Хочешь сжечь больше жира? Названо лучшее время суток для тренировок

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Людям, стремящимся избавиться от лишнего веса, стоит обратить внимание не только на сами тренировки, но и на время их проведения.

Фото: freepik домашняя тренировка с гантелями

Фитнес-тренер Мария Вереникина объяснила, что наиболее эффективным периодом для занятий является утро, особенно если тренироваться натощак. Её слова приводит "Газета.Ru".

Специалист подчеркнула, что именно в этот период организм сжигает жир активнее всего. По её словам, к такому выводу пришли японские учёные, которые установили, что тренировки перед завтраком значительно усиливают процесс окисления жиров в течение последующих 24 часов.

Это происходит потому, что после ночного сна запасы углеводов в организме минимальны, и он начинает использовать жир в качестве основного источника энергии.

Таким образом, утренние занятия спортом могут не только способствовать более быстрому снижению веса, но и положительно влиять на обмен веществ.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.

