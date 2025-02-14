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Худеем на корейской диете: рацион блогера на неделю

1:51
Спорт

Жительница Южной Кореи на своем YouTube-канале рассказала, как ей удалось похудеть на корейской диете. Рацион блогера разобрала диетолог-нутрициолог, специалист по избавлению от лишнего веса Ольга Деккер.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Что можно есть?

Эта диета не строгая, вам не придётся голодать. Однако есть придётся только два раза в день.

В рационе присутствуют некоторые блюда, которые питанию российского человека на постоянной основе не свойственны, а желудку непривычны. Так, наряду с обычными вареными яйцами блогер ест запеченные в скорлупе, еще в рацион включены кимчи — солено-маринованные овощи, приготовленные со специями. Вместо картофеля кореянка ела батат, пишет "СЭ".

Блогер делала заготовки на неделю, чтобы не сорваться с такого рациона.

Первый прием пищи:

  • 130 г риса;
  • 100 г куриной грудки;
  • одно яйцо;
  • кимчи по-корейски.

Второй прием пищи:

  • 150 г сладкого картофеля;
  • 100 г грудки (кусочками) на гриле;
  • маринованные овощи (огурцы и морковь);
  • половинка авокадо (из заморозки).

"Рис содержит углеводы, но очень мало белка, жиров, витаминов и минералов. В яйцах есть белок, жир и витамин D, но может не хватать других микронутриентов. В овощах много витаминов и минералов, но они могут не содержать достаточного количества белка и жиров. Нужно следить за балансом питательных веществ", — заявила Деккер.

Она добавила, что полезна та диета, в которой все ингредиенты подобраны, исходя из потребностей вашего организма. Кому-то подойдут и корейские салаты как часть рациона, а кто-то не сможет так питаться.

Уточнения

Коре́я — географическая территория (страна), включающая Корейский полуостров и прилегающие острова и объединённая общим культурно-историческим наследием.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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