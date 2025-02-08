Деменко уверен, что возвращение Промеса не поможет Спартаку

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Бывший футболист московского "Спартака" Максим Деменко высказал мнение, что вероятность возвращения Квинси Промеса в клуб крайне мала.

Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Квинси Промес

По словам Деменко, если ведутся разговоры о возможном возвращении игрока, но окончательное решение еще не принято, это может означать, что руководство клуба пока не утвердило кандидатуру Промеса. Возможно, главный тренер команды сказал, что ему нужен этот игрок, но окончательное решение оставил за руководством.

"Поможет ли Промес "Спартаку"? Сложно ответить. Без него команда смотрится хорошо. Думаю, Квинси не перейдет в "Спартак", — сказал Деменко, слова которого передаёт Газета.Ru.

Контракт Промеса с "Спартаком" истек 30 июня 2024 года, и клуб не стал его продлевать. 5 сентября футболист официально перешел в "Дубай Юнайтед", выступающий во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина. Слушания по этому делу прошли 24 января, и прокуратура запрашивала для него девять лет заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Кроме того, у него уже есть один срок в 1,5 года за нанесение ножевого ранения двоюродному брату во время семейной вечеринки.

Уточнения

Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий клуба «Юнайтед» из Дубая.



Макси́м Влади́мирович Деме́нко (21 марта 1976, Краснодар, СССР) — российский футболист, полузащитник, экс-игрок сборной России.

