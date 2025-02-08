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Экс-хоккеист Прохоров о шансах Овечкина на участие в ОИ-2026: всё решается переговорами

2:03
Спорт

Участие нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в Олимпийских играх 2026 года в составе сборной России будет зависеть от переговоров между игроком и тренерским штабом национальной команды. Такое мнение высказал олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров.

Александр Овечкин
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин

"Понятно, это возрастной хоккеист. Конечно, хотелось бы увидеть его на Олимпиаде, но это все решается переговорами", — сказал Прохоров, которого цитирует Газета.Ru.

Он выразил желание увидеть Овечкина на Олимпиаде, подчеркнув, что окончательное решение будет приниматься на основе обсуждений и готовности игрока к выполнению задач.

Овечкин, который минувшей ночью забросил свою 26-ю шайбу в регулярном чемпионате, сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 15 голов. Чтобы побить рекорд, ему необходимо отличиться еще 16 раз. "Вашингтон", за который выступает Овечкин, лидирует в Восточной конференции НХЛ с 79 очками. Следующий матч команды состоится 9 февраля против "Юты" в 20:30 по московскому времени.

Овечкин имеет богатую карьеру в хоккее, включая чемпионство в составе московского "Динамо" и "Вашингтона", а также победы на молодежном чемпионате мира и трех мировых первенствах. Единственным крупным хоккейным трофеем, которого ему пока не удалось завоевать, является олимпийское золото.

4 февраля Международный совет Федерации хоккея (IIHF) объявил о продлении отстранения сборной России от участия в чемпионатах мира 2025 и 2026 годов. Однако окончательное решение о допуске российских хоккеистов к Олимпийским играм будет приниматься Международным олимпийским комитетом (МОК).

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Виталий Владимирович Прохоров (25 декабря 1966, Москва, СССР) — советский и российский хоккеист, нападающий, Олимпийский чемпион зимних Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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