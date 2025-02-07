Тренер ММА влетел на BMW в скорую: ДТП унесло жизни двоих людей

В Белгороде на скорости более 100 км/ч тренер детской секции ММА 28-летний Рамзан Гаджимурадов врезался в машину скорой помощи. Погибли два фельдшера.

Фото: mos.ru. by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Скорая помощь

Авария произошла на пересечении проспекта Славы и улицы Попова.

Спортсмен ехал на красный свет. У погибших 38-летней Ольги Любимовой и 45-летней Марины Паровышник остались дети, пишет Газета. Ru.

Белгородцы волнуются, что Гаджимурадов может избежать ответственности.

Уточнения

Сме́шанные единобо́рства (также MMA — от англ. mixed martial arts) — вид спорта (часто неверно называемый «боями без правил»), представляющий собой единоборство с сочетанием множества техник.

