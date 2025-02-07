Тренер ММА влетел на BMW в скорую: ДТП унесло жизни двоих людей

В Белгороде на скорости более 100 км/ч тренер детской секции ММА 28-летний Рамзан Гаджимурадов врезался в машину скорой помощи. Погибли два фельдшера.
Авария произошла на пересечении проспекта Славы и улицы Попова.
Спортсмен ехал на красный свет. У погибших 38-летней Ольги Любимовой и 45-летней Марины Паровышник остались дети, пишет Газета. Ru.
Белгородцы волнуются, что Гаджимурадов может избежать ответственности.
Сме́шанные единобо́рства (также MMA — от англ. mixed martial arts) — вид спорта (часто неверно называемый «боями без правил»), представляющий собой единоборство с сочетанием множества техник.
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