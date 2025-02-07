Накачать мощные мышцы поможет пилатес: топ-3 эффективных упражнения

Пилатес — популярный стиль упражнений для тех, кто хочет стать более гибким и подвижным. Можно ли с помощью него накачать мышцы, расскажем ниже.
Этот вид фитнеса основан на медленных, целенаправленных движениях, которые растягивают и тонизируют мышцы в плавных последовательностях. Его обычно не считают лучшей формой упражнений для наращивания мышечной массы. Однако идея о том, что пилатес не может развить силу, — миф.
Вам нужно только посмотреть вирусные видеоролики о мускулистых парнях из спортзала, которые борются с медленным движением сопротивления на реформере, чтобы понять, сколько силы требуется для пилатеса. Конечно, с таким оборудованием, как реформер, который загружен пружинами, обеспечивающими огромное напряжение, укрепить мышцы намного проще, но это можно сделать и с помощью пилатеса на коврике.
Хелен О'Лири, физиотерапевт Complete Pilates, объясняет, что "на коврике, лежа на спине, вес рук и ног оказывает сопротивление брюшному прессу. Другие упражнения используют сопротивление веса тела — например, когда вы стоите на четвереньках или в положении планки".
Если вы только начинаете свой путь силовых тренировок, простые движения пилатеса на коврике могут быть отличным способом начать.
Топ-3 упражнения из пилатеса для наращивания мышц
Это отличное упражнение для укрепления мышц живота. Его можно облегчить, поставив одну или обе ноги на пол и добавив скольжение ног. Его можно усложнить, добавив эспандеры или удерживая гантели.
Как делать?
Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
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