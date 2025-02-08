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Головокружение после фитнеса: когда стоит обратиться к врачу?

2:13
Спорт

Тренировки должны приносить пользу организму, но иногда после нагрузок появляется слабость, головокружение и даже тошнота. Почему это происходит и как избежать неприятных симптомов?

Мысли человека
Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мысли человека

Основные причины головокружения во время занятий спортом

  • Обезвоживание — недостаток жидкости приводит к ухудшению кровообращения и снижению давления. Во время тренировок важно пить воду маленькими глотками.
  • Неправильное питание — спорт на голодный желудок или после обильного приема пищи может вызвать головокружение и дискомфорт.
  • Перепады давления — низкое или высокое давление может провоцировать головокружение во время нагрузок. Перед тренировкой лучше измерять показатели.
  • Душное помещение — недостаток кислорода ухудшает самочувствие, вызывая слабость и дезориентацию.
  • Резкое снижение сахара в крови — если организм не получает достаточно углеводов, возможны обмороки и потеря сил.
  • Чрезмерные нагрузки — тренироваться нужно постепенно, увеличивая интенсивность, иначе организм может не справиться.

Когда головокружение — повод обратиться к врачу?

Если слабость и потеря равновесия возникают регулярно, это может указывать на проблемы с сердцем, сосудами или шейным отделом позвоночника. В этом случае лучше пройти обследование.

Как избежать головокружения во время тренировок?

  • Соблюдать режим питания и не тренироваться натощак
  • Следить за водным балансом
  • Избегать слишком тяжелых нагрузок
  • Выбирать хорошо проветриваемые помещения
  • Разминаться перед тренировкой и делать заминку после нее
  • Не тренироваться, если чувствуете себя плохо

Что делать, если во время тренировки закружилась голова?

Если почувствовали головокружение, нужно:

  • Прекратить упражнение
  • Сделать несколько глубоких вдохов
  • Выпить немного воды
  • Принять удобное положение и расслабиться

Вывод

Головокружение — это сигнал организма о том, что что-то идет не так. Чтобы тренировки приносили пользу, важно прислушиваться к своему телу, правильно питаться и соблюдать водный баланс.

Уточнения

Головокружение - ощущение мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве (системное головокружение), либо ощущение чувства приближающейся потери сознания, неуверенности, шаткости (несистемное головокружение).
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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