Головокружение после фитнеса: когда стоит обратиться к врачу?

Резкое снижение сахара в крови — если организм не получает достаточно углеводов, возможны обмороки и потеря сил.
Чрезмерные нагрузки — тренироваться нужно постепенно, увеличивая интенсивность, иначе организм может не справиться.
Когда головокружение — повод обратиться к врачу?
Если слабость и потеря равновесия возникают регулярно, это может указывать на проблемы с сердцем, сосудами или шейным отделом позвоночника. В этом случае лучше пройти обследование.
Как избежать головокружения во время тренировок?
Соблюдать режим питания и не тренироваться натощак
Следить за водным балансом
Избегать слишком тяжелых нагрузок
Выбирать хорошо проветриваемые помещения
Разминаться перед тренировкой и делать заминку после нее
Не тренироваться, если чувствуете себя плохо
Что делать, если во время тренировки закружилась голова?
Если почувствовали головокружение, нужно:
Прекратить упражнение
Сделать несколько глубоких вдохов
Выпить немного воды
Принять удобное положение и расслабиться
Вывод
Головокружение — это сигнал организма о том, что что-то идет не так. Чтобы тренировки приносили пользу, важно прислушиваться к своему телу, правильно питаться и соблюдать водный баланс.
Уточнения
Головокружение - ощущение мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве (системное головокружение), либо ощущение чувства приближающейся потери сознания, неуверенности, шаткости (несистемное головокружение).