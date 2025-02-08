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Сжигает калории лучше бега: прыгаем на батуте и худеем

2:15
Спорт

Батут — это не только развлечение для детей, но и полноценный спортивный снаряд. Джампинг-фитнес — тренировка, которая сочетает кардио и силовые нагрузки, помогает ускорить метаболизм и сжигать калории быстрее, чем традиционные упражнения.

Прыжки на батуте
Фото: commons.wikimedia.org by Rachyong, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Прыжки на батуте

История батута и его спортивное применение

Первый батут появился в 1934 году благодаря американскому гимнасту Джорджу Ниссену. Сначала он использовался в цирке, затем в тренировках пилотов и космонавтов, а в 2000 году вошел в олимпийскую программу. Сегодня прыжки на батуте активно используются в фитнесе, предлагая безопасный и эффективный способ тренировки.

Почему батут эффективен для похудения?

  • Высокая калорийность тренировки — за 19 минут можно сжечь столько же калорий, сколько за час бега.
  • Низкая нагрузка на суставы — по сравнению с бегом, тренировки на батуте бережнее воздействуют на колени и позвоночник.
  • Комплексная тренировка — работают все группы мышц, особенно мышцы кора, ног и ягодиц.
  • Эмоциональная разрядка — веселая тренировка снижает уровень стресса и повышает мотивацию к занятиям.

Кому противопоказаны тренировки на батуте?

Несмотря на пользу, прыжки на батуте не рекомендуются при:

  • Проблемах с сердечно-сосудистой системой
  • Травмах и операциях
  • Астме и туберкулезе
  • Беременности и лактации
  • Болезнях суставов и позвоночника

Как тренироваться, чтобы похудеть?

Рекомендуется заниматься 3-5 раз в неделю, начиная с 20-30 минут и постепенно увеличивая до 45-60 минут. Важно комбинировать кардио-нагрузку с силовыми упражнениями, чтобы быстрее увидеть результат.

Что включает тренировка?

  • Разминка (бег на месте, приседания)
  • Основные упражнения (прыжки, выпады, плиометрические отжимания)
  • Растяжка и заминка

Вывод

Джампинг-фитнес — это простой и веселый способ сбросить вес и улучшить физическую форму. Главное — регулярность, правильная техника и умеренные нагрузки.

Уточнения

Батут (от фр. batoude, итал. battuta - "удар") — устройство для прыжков, представляющее собой прочную плетёную сетку, натянутую на металлическую раму при помощи резиновых или металлических пружин. Материал, который используется для изготовления поверхности батута, не является эластичным сам по себе. Эластичность достигается за счёт пружин, расположенных по периметру (или по окружности) сетки.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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