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РПЛ теряет позиции: стоимость чемпионата упала на 20%

1:45
Спорт

Российский футбол продолжает терять рыночную стоимость. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость всех игроков Российской футбольной Премьер-Лиги (РПЛ) снизилась более чем на 20% с 2022 года и теперь составляет €895 млн.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Как РПЛ теряет ценность?

Еще в конце 2021 года российская лига входила в число шести самых дорогих чемпионатов Европы, уступая только Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Однако уже к 2024 году РПЛ опустилась на 9-е место, уступив Португалии, Нидерландам и Бельгии.

Главные причины падения стоимости

  • Отстранение российских клубов от еврокубков — участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы повышает стоимость игроков, но российские команды потеряли эту возможность.
  • Исключение сборной России из международных турниров — отсутствие чемпионатов мира и Европы снижает интерес к отечественным футболистам.
  • Отток иностранных игроков — звезды предпочитают уезжать из РПЛ, так как лига больше не даёт шанса проявить себя в Европе.

Кто самые дорогие игроки РПЛ?

Несмотря на кризис, в российском чемпионате остаются ценные футболисты:

  • Луис Энрике ("Зенит") — €22 млн
  • Эдуард Сперцян ("Краснодар") — €20 млн
  • Венден ("Зенит") — €20 млн
  • Константин Тюкавин ("Динамо") — €16 млн
  • Манфред Угальде ("Спартак") — €15 млн

Что ждёт РПЛ дальше?

Эксперты считают, что без возвращения в еврокубки российская лига продолжит терять финансовую привлекательность. Многие игроки уже рассматривают варианты перехода в более сильные чемпионаты.

Уточнения

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России. В ней выступают 16 клубов. С момента основания называлась "Российская футбольная премьер-лига" (РФПЛ). В июле 2018 года была переименована в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с представлением нового логотипа.
 

«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов (второй — киевское «Динамо»), принимавший участие во всех чемпионатах СССР. 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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