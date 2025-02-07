РПЛ теряет позиции: стоимость чемпионата упала на 20%

Российский футбол продолжает терять рыночную стоимость. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость всех игроков Российской футбольной Премьер-Лиги (РПЛ) снизилась более чем на 20% с 2022 года и теперь составляет €895 млн.
Еще в конце 2021 года российская лига входила в число шести самых дорогих чемпионатов Европы, уступая только Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Однако уже к 2024 году РПЛ опустилась на 9-е место, уступив Португалии, Нидерландам и Бельгии.
Несмотря на кризис, в российском чемпионате остаются ценные футболисты:
Эксперты считают, что без возвращения в еврокубки российская лига продолжит терять финансовую привлекательность. Многие игроки уже рассматривают варианты перехода в более сильные чемпионаты.
Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России. В ней выступают 16 клубов. С момента основания называлась "Российская футбольная премьер-лига" (РФПЛ). В июле 2018 года была переименована в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с представлением нового логотипа.
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