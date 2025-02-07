Логан Дэй поделился впечатлениями от жизни в России

Логан Дэй о России: "Здесь все проще и безопаснее"

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Американский защитник Логан Дэй, новичок "Фонбет-Континентальной хоккейной лиги" (КХЛ), выступающий за команду "Трактор", был приятно удивлен тем, сколько детей могут безопасно находиться на улице без сопровождения взрослых в России.

Фото: flickr.com by Denali National Park and Preserve, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зимняя прогулка

Он отметил, что никогда не встречал ситуации, когда во дворах играет так много детей без присмотра родителей. По его словам, стоит лишь взглянуть в окно, и можно увидеть порядка сорока ребят разного возраста, которые играют на улице без взрослых. В то же время, ситуация в США, по его мнению, совсем иная, и такое поведение детей там было бы невозможным.

Дэй отметил, что в России, по его ощущениям, все выглядит довольно просто и безопасно. В отличие от американских реалий, где взрослые обычно внимательно следят за детьми на улице, в России люди, по словам хоккеиста, настроены на позитив и не вызывают у него никаких негативных ощущений.

Кроме того, он рассказал о своем опыте в хоккее. Дэй, которому 30 лет, дважды становился обладателем "Кубка Колдера" в составе команды "Херши", что представляет собой чемпионат "Американской хоккейной лиги", играющей в основном фарм-клубами "НХЛ". В текущем сезоне он успел провести 12 матчей, в которых записал 5 результативных передач.

Уточнения

«Тра́ктор» — российский профессиональный хоккейный клуб из Челябинска, выступающий в Континентальной хоккейной лиге.



