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Заряд энергии с утра: тренировка для быстрого сжигания жира

3:34
Спорт

Упражнения по утрам натощак часто называют кардио на голодный желудок и рекомендуются тем, кто стремится к снижению веса. Суть заключается в том, что во время ночного сна организм использует запасы углеводов в печени. Если после пробуждения сразу заняться физической активностью, не пополняя запасы углеводов, тело будет вынуждено использовать жир в качестве источника энергии. В краткосрочной перспективе это может обеспечить сжигание большего количества калорий по сравнению с тренировкой после завтрака.

Приседания
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приседания

Утренняя жиросжигающая тренировка

Иногда может не хватать времени на полноценную тренировку, но желание привести себя в форму и избавиться от лишнего веса остается. На самом деле, для этого не обязательно тратить часы в спортзале. Если у вас есть всего 15 минут до завтрака, вы можете провести короткую жиросжигающую тренировку. Начните с легкой разминки, чтобы подготовить организм, а затем переходите к основным упражнениям. Разогрев займет всего 5-7 минут, но поможет активизировать мышцы, пробудить тело и уменьшить риск травм, сообщает Mentoday.

1. Ходьба на месте с подъёмом бёдер

  • Встаньте прямо, стопы на ширине плеч.
  • Согните руки в локтях, так чтобы предплечья были направлены вниз.
  •  Начните шагать на месте, касаясь рук поочередно правой и левой ногой.
  •  Выполните 16-20 шагов.

2. Повороты корпуса в стороны

  • Встаньте ровно, ноги чуть шире плеч, руки развести в стороны.
  • Поверните корпус влево на 90 градусов, не двигая тазом.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Повторите на правую сторону, сделав по 8 поворотов в каждую сторону.

3. Приседания с наклонами корпуса

  • Встаньте прямо, соедините руки перед собой, ноги на ширине плеч.
  • Согнитесь в коленях, отведя таз назад, не позволяя коленям выходить за носки.
  •  Опуститесь так, чтобы бедра были параллельны полу.
  •  Поднимитесь и сделайте наклон в правую сторону, затем вернитесь и повторите с наклоном влево. Сделайте по 7 повторений в каждую сторону.

4. Подъёмы бёдер с хлопком рук

  •  Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки поднимите над головой.
  •  Поднимите левую ногу, чтобы бедро оказалось параллельно полу.
  •  В это время хлопните руками под поднятым бедром.
  •  Вернитесь в исходное положение и повторите с другой ноги. В общей сложности сделайте 20 повторений.

5. Вертикальная складка

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела.
  •  Поднимите руки вверх, ладони вперед.
  •  Резко поднимите ноги как можно выше, одновременно опуская руки к ним.
  •  Вернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой. Сделайте 24 подъема, чередуя ноги.

6. Звёздочка с приседанием

  •  Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
  •  Опуститесь в присед, так чтобы бедра были параллельны полу и наклоните корпус вперёд, протянув руки к внешним сторонам стоп.
  •  Поднимите корпус, сделайте шаг вправо и поднимите руки над головой.
  •  Вернитесь в исходное положение и повторите влево. Выполните 20 приседаний, шагнув в правую и левую стороны.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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