Заряд энергии с утра: тренировка для быстрого сжигания жира

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Упражнения по утрам натощак часто называют кардио на голодный желудок и рекомендуются тем, кто стремится к снижению веса. Суть заключается в том, что во время ночного сна организм использует запасы углеводов в печени. Если после пробуждения сразу заняться физической активностью, не пополняя запасы углеводов, тело будет вынуждено использовать жир в качестве источника энергии. В краткосрочной перспективе это может обеспечить сжигание большего количества калорий по сравнению с тренировкой после завтрака.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Приседания

Утренняя жиросжигающая тренировка

Иногда может не хватать времени на полноценную тренировку, но желание привести себя в форму и избавиться от лишнего веса остается. На самом деле, для этого не обязательно тратить часы в спортзале. Если у вас есть всего 15 минут до завтрака, вы можете провести короткую жиросжигающую тренировку. Начните с легкой разминки, чтобы подготовить организм, а затем переходите к основным упражнениям. Разогрев займет всего 5-7 минут, но поможет активизировать мышцы, пробудить тело и уменьшить риск травм, сообщает Mentoday.

1. Ходьба на месте с подъёмом бёдер

Встаньте прямо, стопы на ширине плеч.

Согните руки в локтях, так чтобы предплечья были направлены вниз.

Начните шагать на месте, касаясь рук поочередно правой и левой ногой.

Выполните 16-20 шагов.

2. Повороты корпуса в стороны

Встаньте ровно, ноги чуть шире плеч, руки развести в стороны.

Поверните корпус влево на 90 градусов, не двигая тазом.

Вернитесь в исходное положение.

Повторите на правую сторону, сделав по 8 поворотов в каждую сторону.

3. Приседания с наклонами корпуса

Встаньте прямо, соедините руки перед собой, ноги на ширине плеч.

Согнитесь в коленях, отведя таз назад, не позволяя коленям выходить за носки.

Опуститесь так, чтобы бедра были параллельны полу.

Поднимитесь и сделайте наклон в правую сторону, затем вернитесь и повторите с наклоном влево. Сделайте по 7 повторений в каждую сторону.

4. Подъёмы бёдер с хлопком рук

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки поднимите над головой.

Поднимите левую ногу, чтобы бедро оказалось параллельно полу.

В это время хлопните руками под поднятым бедром.

Вернитесь в исходное положение и повторите с другой ноги. В общей сложности сделайте 20 повторений.

5. Вертикальная складка

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела.

Поднимите руки вверх, ладони вперед.

Резко поднимите ноги как можно выше, одновременно опуская руки к ним.

Вернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой. Сделайте 24 подъема, чередуя ноги.

6. Звёздочка с приседанием

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

Опуститесь в присед, так чтобы бедра были параллельны полу и наклоните корпус вперёд, протянув руки к внешним сторонам стоп.

Поднимите корпус, сделайте шаг вправо и поднимите руки над головой.

Вернитесь в исходное положение и повторите влево. Выполните 20 приседаний, шагнув в правую и левую стороны.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

