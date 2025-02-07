99% людей не знают, как реально накачать огромный трицепс

Хотите мощные и рельефные руки? Тогда забудьте о бесконечных подъёмах на бицепс — настоящий объём рукам даёт трицепс! Именно он занимает большую часть плеча и делает его визуально массивным.
Но одного жима узким хватом недостаточно. Чтобы прокачать трицепс вам нужны изолирующие упражнения с максимальной нагрузкой.
1. Французский жим — золотой стандарт для массы и рельефа. Выполняйте его со штангой или гантелями, тщательно контролируя технику выполнения.
2. Отжимания на брусьях — одно из самых мощных упражнений для набора массы. Добавьте дополнительный вес — и ваш трицепс взорвётся!
3. Жим узким хватом — главный спутник большого трицепса. Работает мощно, если не халтурить с весами.
Главное — работать в прогрессии: увеличивайте вес, контролируйте технику и давайте мышцам адекватное восстановление. Делайте ЭТО регулярно, и железный трицепс вам обеспечен!
Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.