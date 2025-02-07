Секрет всех стройных людей раскрыт! Вот что они делают вместо обычных тренировок

Фитнес-тренер Крейг Баллантайн рассказал, какие упражнения помогут эффективно сжигать лишний жир. Его рекомендации опубликовал журнал Men Today.
Специалист советует сосредоточиться на высокоинтенсивных движениях, которые активируют метаболизм и заставляют организм тратить калории даже после тренировки. В этот список вошли: планка, велосипед, упражнение "мёртвый жук" и прыжки на скакалке.
Баллантайн рекомендует выполнять упражнения в формате круговой тренировки: делать по 10 повторений каждого, затем отдыхать 30 секунд и повторять до пяти раз.
Однако тренер подчеркнул, что одного фитнеса недостаточно — важную роль играет питание. Чтобы добиться результата, необходимо создать дефицит калорий, тратя примерно на 20% больше энергии, чем поступает с едой.
Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. Представляет собой синтетический (или кожаный) шнур.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
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