Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние питомцы с характером: три породы, содержание которых – риск
Зимнее развлечение, которое может обойтись дорого: штрафы и последствия
Как можно использовать нейроны для контроля аппетита и похудения
Международные резервы России увеличились на 1,1 млрд долларов
Напиток, который был изобретён случайно, но покорил Грецию
Стрелки на глазах: какой вариант подойдет именно вам
Этот популярный напиток поможет вам жить дольше:пить его нужно в определённое время
Натуральные альтернативы: как сделать уборку дома экологичной и эффективной
Забудьте про долгую разморозку: вот как подготовить тесто за 20 минут

Спина ноет, ноги затекли? Эти упражнения оживят тебя прямо за рабочим столом

1:16
Спорт

Фитнес-тренер Антонина Гампер рассказала, как поддерживать активность в офисе без сложных тренировок.

Сидячая работа
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сидячая работа

Чтобы улучшить кровообращение, специалист порекомендовала добавить немного динамики даже в рабочий день. Эффективными упражнениями станут приседания, выпады, а также подъём и разгибание ног, сидя на стуле. Ещё один способ активизировать тело — чаще подниматься по лестнице, избегая лифта.

Для поддержания осанки Гампер предложила махи руками (прямыми или согнутыми в локтях), отжимания от стола или стены, а также упражнение "стульчик у стены".

Если в теле появилась скованность, избавиться от неё помогут простые движения: медленное сгибание и разгибание кистей и ступней, круговые вращения плечами и запястьями, махи руками вверх и вниз.

Тренер в интервью Пятому каналу подчеркнула, что при хорошей погоде можно выполнять упражнения на улице, не боясь любопытных взглядов

"Совсем незаметно не получится, иначе это будет просто абсолютно неэффективно. Но не стоит стесняться коллег и взгляда со стороны. Сейчас весь мир заточен на ЗОЖ", — отметила Гампер.

Уточнения

Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). В офисе (конторе) принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому подобное.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Авто
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю Аудио 
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Авто
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ Аудио 
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год
Недвижимость
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Школьное питание влияет на когнитивные функции школьников Дмитрий Плотников Эксперт Пушкин рассказал о задачах нового руководителя Роскосмоса Баканова Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Последние материалы
Горнолыжные курорты нарасхват: бронирования взлетели в феврале и марте
Вырастить абрикос из косточки — легко, но есть одна загвоздка, о которой мало кто знает
Как вырастить картофель на маленьком участке: простые, но мощные приёмы
Заломы больше не проблема! Возвращаем кроссовкам первозданный вид
Запекаем помидоры под сыром: ароматная закуска всего за 10 минут
Деньги обратно: налоговый вычет на недвижимость в России вырос до 1,1 млн рублей
Какой же это таракан? Это изюм! Как относиться к порошку из насекомых в продуктах ЕС
Лучшие лайфхаки для создания суперстойкой укладки, которая не испортится на следующий день
10 продуктов, которые защитят вас от рака кишечника: начните есть их уже сегодня
Горячие тренировки: чем опасна модная hot-йога?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.