Спина ноет, ноги затекли? Эти упражнения оживят тебя прямо за рабочим столом

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Фитнес-тренер Антонина Гампер рассказала, как поддерживать активность в офисе без сложных тренировок.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сидячая работа

Чтобы улучшить кровообращение, специалист порекомендовала добавить немного динамики даже в рабочий день. Эффективными упражнениями станут приседания, выпады, а также подъём и разгибание ног, сидя на стуле. Ещё один способ активизировать тело — чаще подниматься по лестнице, избегая лифта.

Для поддержания осанки Гампер предложила махи руками (прямыми или согнутыми в локтях), отжимания от стола или стены, а также упражнение "стульчик у стены".

Если в теле появилась скованность, избавиться от неё помогут простые движения: медленное сгибание и разгибание кистей и ступней, круговые вращения плечами и запястьями, махи руками вверх и вниз.

Тренер в интервью Пятому каналу подчеркнула, что при хорошей погоде можно выполнять упражнения на улице, не боясь любопытных взглядов

"Совсем незаметно не получится, иначе это будет просто абсолютно неэффективно. Но не стоит стесняться коллег и взгляда со стороны. Сейчас весь мир заточен на ЗОЖ", — отметила Гампер.

Уточнения

Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.



О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). В офисе (конторе) принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому подобное.

