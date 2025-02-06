Неприятности сыпятся на Валиеву как из рога изобилия.

Светлана Журова: Валиева должна вернуть олимпийские медали

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года из-за обнаружения в её пробах запрещенного вещества, что повлекло за собой пересмотр результатов сборной России на Олимпиаде в Пекине и споры о наградах и компенсациях. Депутаты и спортсмены спорят об этичности медалей, а WADA требует компенсации за апелляцию.

Фото: Официальный аккаунт ФФККР ВКонтакте by Мария Евтеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Камила Валиева

Депутат Государственной думы Светлана Журова, член партии "Единая Россия" и бывшая олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заявила, что Валиева обязана вернуть медали. Журова считает неприемлемым владение медалью, запятнанной запрещенными препаратами.

Журналист Дмитрий Губерниев подчеркнул важность соблюдения решения суда, но уточнил, что для него важно согласие спортсмена с решением суда.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что Валиевой не стоит спешить с возвратом медалей, ибо с ней обошлись несправедливо.

Валиеву также поддержал известный фигурист и олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Между тем, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось к команде Валиевой с требованием выплаты компенсации после отклонения апелляции в Федеральном суде Швейцарии. Теперь Валиева обязана будет выплатить WADA некую сумму, размер которой пока не разглашается.

Срок дисквалификации Валиевой истекает в конце декабря 2025 года, и она снова готова вернуться на лёд.

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020. Победительница этапов Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021, победительница турнира серии «челленджер» Finlandia Trophy 2021. Мастер спорта России (2021). Заслуженный мастер спорта России (2022). Кавалер ордена Дружбы (2022). Валиева — первая одиночница в истории фигурного катания, которая набрала больше 90 баллов в короткой программе, больше 185 баллов в произвольной программе и больше 272 за общую сумму баллов на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

