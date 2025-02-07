Не только приседания: эти упражнения взорвут ягодичные мышцы и улучшат физическую форму

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Многие думают, что качать ягодицы — женское дело. Однако для мужчин эта часть тела не менее важна, так как она влияет на улучшение физической формы в целом. Упражнения для ягодиц — важная часть практически любой тренировочной программы. Ниже расскажем, какие упражнения для прокачки этих мышц подойдут представителям сильного пола.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина делает бёрпи

Болгарский сплит-присед

Встаньте на небольшом расстоянии перед устойчивой опорой. Развернитесь к ней спиной. В качестве отягощения можно использовать гантели или штангу. Держим его в руках.

Расположите одну ногу на скамье.

Спина ровная, взгляд направлен перед собой.

Согните колено впереди стоящей ноги.

Усилием мышц опорной ноги вытолкните себя вверх и вернитесь в исходное положение.

При сгибании колена оно должно находиться над стопой.

Ягодичный мост со штангой

Исходное положение: лежа на скамье или на полу, лопатки сведите друг к другу, ноги согните в коленях. Они должны находиться примерно над стопами. Штангу расположите на сгибе ног и корпуса.

Опустите таз.

За счет напряжения ягодиц вернитесь в исходное положение.

В верхней точке движения старайтесь максимально напрягать ягодичные мышцы.

Становая тяга сумо

Поставьте штангу перед собой близко к стопам. Ноги шире плеч, чтобы коленные суставы и носки были направлены в одну сторону, пишет "СЭ".

Сделайте присед.

Захватите штангу, расположив ладони на ширине или немного шире плечевых суставов.

Усилием мышц ног и ягодиц поднимите штангу.

Вернитесь в исходное положение.

Отведение бедра в тренажере

Сидя в тренажере, лопатки сведите, прижмите их и таз к спинке тренажера, в пояснице сохраняйте небольшой прогиб.

Выполняйте отведение бедра в стороны (угол примерно 45 градусов).

Плавно возвращаетесь в исходное положение.

Блоки не должны соприкасаться в конечной точке.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

