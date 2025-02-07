Не только приседания: эти упражнения взорвут ягодичные мышцы и улучшат физическую форму

Многие думают, что качать ягодицы — женское дело. Однако для мужчин эта часть тела не менее важна, так как она влияет на улучшение физической формы в целом. Упражнения для ягодиц — важная часть практически любой тренировочной программы. Ниже расскажем, какие упражнения для прокачки этих мышц подойдут представителям сильного пола.
Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина делает бёрпи
Болгарский сплит-присед
Встаньте на небольшом расстоянии перед устойчивой опорой. Развернитесь к ней спиной. В качестве отягощения можно использовать гантели или штангу. Держим его в руках.
Расположите одну ногу на скамье.
Спина ровная, взгляд направлен перед собой.
Согните колено впереди стоящей ноги.
Усилием мышц опорной ноги вытолкните себя вверх и вернитесь в исходное положение.
При сгибании колена оно должно находиться над стопой.
Ягодичный мост со штангой
Исходное положение: лежа на скамье или на полу, лопатки сведите друг к другу, ноги согните в коленях. Они должны находиться примерно над стопами. Штангу расположите на сгибе ног и корпуса.
Опустите таз.
За счет напряжения ягодиц вернитесь в исходное положение.
В верхней точке движения старайтесь максимально напрягать ягодичные мышцы.
Становая тяга сумо
Поставьте штангу перед собой близко к стопам. Ноги шире плеч, чтобы коленные суставы и носки были направлены в одну сторону, пишет "СЭ".
Сделайте присед.
Захватите штангу, расположив ладони на ширине или немного шире плечевых суставов.
Усилием мышц ног и ягодиц поднимите штангу.
Вернитесь в исходное положение.
Отведение бедра в тренажере
Сидя в тренажере, лопатки сведите, прижмите их и таз к спинке тренажера, в пояснице сохраняйте небольшой прогиб.
Выполняйте отведение бедра в стороны (угол примерно 45 градусов).
Плавно возвращаетесь в исходное положение.
Блоки не должны соприкасаться в конечной точке.
Уточнения
Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.