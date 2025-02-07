Я худею на соках! К чему на самом деле может привести такой детокс?

Соковые диеты становятся все популярнее. Люди проводят такой детокс от 3 до 5 дней, уделяя еще два дня на подготовку к голодаю и "выходу с соков".

Фото: https://www.freepik.com Детокс

Авторы курсов обещают "очищение" и "обновление" организма. Однако исследования показывают, что достаточно даже трех дней на соках, чтобы вызвать негативные изменения в микрофлоре кишечника и полости рта, связанные с воспалением и даже снижением когнитивных функций. Об этом рассказала эндокринолог Павлова.

Она перечислила минусы таких напитков:

Отсутствие клетчатки. Именно она питает полезные бактерии, борющиеся с воспалением.

Избыток сахара. В соках его много, им питаются вредные бактерии, активно размножаясь из-за недостатка противовоспалительных соединений.

Нарушение обмена веществ и ослабление иммунитета. Нехватка клетчатки может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Набор жировой ткани. Избыток углеводов способствует ее накоплению.

Доктор утверждает, что соки, даже свежевыжатые, не заменят цельных фруктов и овощей.

По своему опыту могу добавить, что такой детокс на первый взгляд не кажется опасным, так как после голодания на соках на 3-4 день ощущается прилив энергии, а после полного курса из 5 дней уходит до 5 килограммов веса. При этом никаких негативных последствий после прохождения двух курсов у меня не было.

Уточнения

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант «зашлако́ванность») — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.



