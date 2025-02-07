Я худею на соках! К чему на самом деле может привести такой детокс?

Соковые диеты становятся все популярнее. Люди проводят такой детокс от 3 до 5 дней, уделяя еще два дня на подготовку к голодаю и "выходу с соков".
Авторы курсов обещают "очищение" и "обновление" организма. Однако исследования показывают, что достаточно даже трех дней на соках, чтобы вызвать негативные изменения в микрофлоре кишечника и полости рта, связанные с воспалением и даже снижением когнитивных функций. Об этом рассказала эндокринолог Павлова.
Она перечислила минусы таких напитков:
Доктор утверждает, что соки, даже свежевыжатые, не заменят цельных фруктов и овощей.
По своему опыту могу добавить, что такой детокс на первый взгляд не кажется опасным, так как после голодания на соках на 3-4 день ощущается прилив энергии, а после полного курса из 5 дней уходит до 5 килограммов веса. При этом никаких негативных последствий после прохождения двух курсов у меня не было.
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