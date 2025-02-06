50-летний лыжник чудом выжил после лавины в Альпах: ему помог аксессуар!

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Лыжник из Германии попал в эпицентр лавины в Альпах, в районе холма Колле-дель-Гиганте на горе Монблан. 50-летнему спортсмену чудом удалось выжить.

Фото: commons.wikimedia.org by Mathoi90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Катание на лыжах

Лыжник пролетел 300 метров по склону, но благодаря одной вещи не погиб.

Немец, как чувствовал, взял с собой противолавинный рюкзак, оснащённый подушкой безопасности. Она сделала падение менее жёстким и позволила лыжнику вовремя сгруппироваться, пишет "Чемпионат".

После того, как приехала служба спасения немца на вертолёте доставили в ближайшую больницу. Оказалось, что он отделался лёгкими травмами и скоро поедет домой.

Уточнения

А́льпы (фр. Alpes, нем. Alpen, итал. Alpi, романш. Alps, словен. Alpe) — сложная система хребтов и массивов, протянувшаяся выпуклой дугой к северо-западу от Лигурийского моря до Среднедунайской низменности. Альпы располагаются на территории восьми стран: Франции, Монако, Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, Лихтенштейна и Словении.

