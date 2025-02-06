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Кто может заменить Хэмилтона в Ferrari на Формуле-1: тайна раскрыта

1:10
Спорт

Ferrari может вернуть своего бывшего протеже Чжоу Куан-юя в 2025 году.

Formula One 2016 Rd.16 Malaysian GP: Daniil Kvyat (Toro Rosso)
Фото: wikimapia by Morio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Formula One 2016 Rd.16 Malaysian GP: Daniil Kvyat (Toro Rosso)

Окончив академию вождения в Маранелло, китайский гонщик прошел через альпийскую систему, но в Формулу-1 он попал с командой Alfa Romeo/Sauber. Самая яркая часть его карьеры длилась недолго, и за три сезона он не изменил мир, но его присутствие могло бы быть привлекательным для нескольких команд.

Ранее писали, что Ferrari подписала контракт с Чу в качестве резервного гонщика на 2025 год. Он будет делить эту роль с Антонио Джовинацци, но поскольку итальянец также будет участвовать в ЧМ по гонкам на выносливость во время некоторых уик-эндов Формулы-1, будут моменты, когда Чу будет рядом, если потребуется заменить Шарля Леклера или Льюиса Хэмилтона.

Присутствие Чжоу в Ferrari не только положит конец проблеме с гонщиками. Таким образом, бренд Maranello будет напрямую связан с китайским рынком, а значит, сможет сделать итальянские спортивные автомобили более привлекательными для местного потребителя.

Уточнения

Формула-1 (Ф1, англ. Formula One, Formula 1, F1) — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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