На шпильках с ребенком и с собакой: виды фитнеса, которые точно вас удивят

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Заниматься спортом можно не только в спортзале или на беговой дорожке. Современные тренировки превратились в настоящее развлечение: теперь можно заниматься йогой с щенками, тренироваться на воде или даже прыгать на батуте.

Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спорт в паре

Фитнес, который удивляет

Йога с щенками — помогает расслабиться, снять стресс и получить заряд позитива.

Фитнес на шпильках — сочетает танцы, кардио и силовые тренировки.

Аквасайклинг — тренировки на велосипедах в бассейне, снижающие нагрузку на суставы.

VR-фитнес — тренировки в виртуальном пространстве, которые переносят в захватывающие миры.

Каникросс — бег с собакой, где питомец помогает ускорить темп.

Джампинг-фитнес — прыжки на мини-батуте для максимального сжигания калорий.

Капоэйра — сочетание танцев, боевых искусств и акробатики.

Аэройога — упражнения в специальных гамаках для улучшения гибкости и снятия напряжения.

Аквафлэт — фитнес на воде с использованием плавающих платформ.

Фитнес с коляской — отличная тренировка для молодых мам на свежем воздухе.

Как выбрать необычную тренировку?

Важно подобрать занятие, которое будет не только полезным, но и интересным. Если хочется активности — подойдут джампинг-фитнес и капоэйра. Тем, кто ищет расслабления, понравится йога с щенками или аэройога. А бег с собакой или тренировки в VR — отличное решение для тех, кто хочет попробовать что-то новое.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



