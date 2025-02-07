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На шпильках с ребенком и с собакой: виды фитнеса, которые точно вас удивят

1:37
Спорт

Заниматься спортом можно не только в спортзале или на беговой дорожке. Современные тренировки превратились в настоящее развлечение: теперь можно заниматься йогой с щенками, тренироваться на воде или даже прыгать на батуте.

Спорт в паре
Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спорт в паре

Фитнес, который удивляет

  • Йога с щенками — помогает расслабиться, снять стресс и получить заряд позитива.
  • Фитнес на шпильках — сочетает танцы, кардио и силовые тренировки.
  • Аквасайклинг — тренировки на велосипедах в бассейне, снижающие нагрузку на суставы.
  • VR-фитнес — тренировки в виртуальном пространстве, которые переносят в захватывающие миры.
  • Каникросс — бег с собакой, где питомец помогает ускорить темп.
  • Джампинг-фитнес — прыжки на мини-батуте для максимального сжигания калорий.
  • Капоэйра — сочетание танцев, боевых искусств и акробатики.
  • Аэройога — упражнения в специальных гамаках для улучшения гибкости и снятия напряжения.
  • Аквафлэт — фитнес на воде с использованием плавающих платформ.
  • Фитнес с коляской — отличная тренировка для молодых мам на свежем воздухе.

Как выбрать необычную тренировку?

Важно подобрать занятие, которое будет не только полезным, но и интересным. Если хочется активности — подойдут джампинг-фитнес и капоэйра. Тем, кто ищет расслабления, понравится йога с щенками или аэройога. А бег с собакой или тренировки в VR — отличное решение для тех, кто хочет попробовать что-то новое.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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