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Что мешает подросткам набрать мышечную массу? Главные ошибки

2:09
Спорт

Многие подростки хотят набрать мышечную массу, но сталкиваются с проблемами: несмотря на активные тренировки и хороший аппетит, тело остается худощавым. Виной всему несколько ключевых факторов, которые замедляют рост мышц.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Ошибка № 1: неправильное питание

Многие подростки либо недоедают, либо выбирают неправильные продукты. Чтобы мышцы росли, в рационе должны быть:

  • Достаточное количество белка (1-1,4 г на 1 кг веса) — мясо, рыба, яйца, молочные продукты, орехи.
  • Полезные жиры — сливочное масло, растительные масла холодного отжима.
  • Правильные углеводы — каши, цельнозерновой хлеб, овощи и фрукты.

Недостаток калорий мешает набору массы, поэтому важно питаться регулярно и сбалансированно.

Ошибка № 2: недостаточные или неправильные тренировки

Часто подростки либо не тренируются вовсе, либо выполняют упражнения хаотично. Для набора массы важны:

  • Базовые упражнения: приседания, подтягивания, отжимания, жимы.
  • Регулярность — 3-4 тренировки в неделю.
  • Достаточное время на восстановление — мышцы растут не во время занятий, а после них.

Ошибка № 3: недостаток сна и восстановление

Подростки часто не высыпаются, что негативно влияет на гормональный баланс. Сон менее 8 часов в сутки замедляет рост мышц и снижает уровень тестостерона.

Ошибка № 4: проблемы с ЖКТ и недостаток нутриентов

Если подросток плохо усваивает пищу, это мешает набору массы. Часто проблемы связаны с нехваткой витаминов, минералов или нарушением работы ЖКТ. В этом случае важно проконсультироваться с врачом.

Как исправить ситуацию?

Правильное питание, сбалансированные тренировки и здоровый образ жизни — ключ к набору мышечной массы. Если прогресс отсутствует, стоит пересмотреть программу и проконсультироваться со специалистами.

Уточнения

Подростко́вый во́зраст - период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью. По разным возрастным периодизациям, подростковый возраст наступает в 10-13 лет у девочек, в 11-13 лет у мальчиков и заканчивается в 15-18 и 16-18 лет соответственно. Всемирная организация здравоохранения определяет подростковый возраст от 10 до 19 лет.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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