Что мешает подросткам набрать мышечную массу? Главные ошибки

Многие подростки хотят набрать мышечную массу, но сталкиваются с проблемами: несмотря на активные тренировки и хороший аппетит, тело остается худощавым. Виной всему несколько ключевых факторов, которые замедляют рост мышц.
Многие подростки либо недоедают, либо выбирают неправильные продукты. Чтобы мышцы росли, в рационе должны быть:
Недостаток калорий мешает набору массы, поэтому важно питаться регулярно и сбалансированно.
Часто подростки либо не тренируются вовсе, либо выполняют упражнения хаотично. Для набора массы важны:
Подростки часто не высыпаются, что негативно влияет на гормональный баланс. Сон менее 8 часов в сутки замедляет рост мышц и снижает уровень тестостерона.
Если подросток плохо усваивает пищу, это мешает набору массы. Часто проблемы связаны с нехваткой витаминов, минералов или нарушением работы ЖКТ. В этом случае важно проконсультироваться с врачом.
Правильное питание, сбалансированные тренировки и здоровый образ жизни — ключ к набору мышечной массы. Если прогресс отсутствует, стоит пересмотреть программу и проконсультироваться со специалистами.
Подростко́вый во́зраст - период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью. По разным возрастным периодизациям, подростковый возраст наступает в 10-13 лет у девочек, в 11-13 лет у мальчиков и заканчивается в 15-18 и 16-18 лет соответственно. Всемирная организация здравоохранения определяет подростковый возраст от 10 до 19 лет.
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