Отдых между подходами: что нужно знать каждому спортсмену

Правильный отдых между подходами играет не меньшую роль, чем сами упражнения. Если пауза слишком короткая — организм не успевает восстановиться, если слишком длинная — теряется тренировочный тонус.
Новичкам нужно отдыхать 1,5-2,5 минуты, чтобы восстановить дыхание и избежать перегрузки.
Главная ошибка — терять концентрацию. Использование телефона может сбить ритм тренировки, а слишком длительный отдых снижает эффективность. Вместо этого лучше немного двигаться, следить за дыханием или делать легкую растяжку.
Правильный отдых помогает сохранить баланс между нагрузкой и восстановлением, предотвращает травмы и ускоряет достижение результата. Тренировки должны быть не только интенсивными, но и грамотно спланированными.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.