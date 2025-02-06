Отдых между подходами: что нужно знать каждому спортсмену

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Правильный отдых между подходами играет не меньшую роль, чем сами упражнения. Если пауза слишком короткая — организм не успевает восстановиться, если слишком длинная — теряется тренировочный тонус.

Фото: freepik домашняя тренировка с гантелями

Как выбрать правильный отдых?

Новичкам нужно отдыхать 1,5-2,5 минуты, чтобы восстановить дыхание и избежать перегрузки.

Для набора мышечной массы оптимальный перерыв — от 1 до 3 минут.

Для выносливости отдых между подходами должен быть минимальным — 30 секунд.

Для развития силы важно полностью восстанавливаться, поэтому паузы могут достигать 5 минут.

Что нельзя делать во время отдыха?

Главная ошибка — терять концентрацию. Использование телефона может сбить ритм тренировки, а слишком длительный отдых снижает эффективность. Вместо этого лучше немного двигаться, следить за дыханием или делать легкую растяжку.

Почему это важно?

Правильный отдых помогает сохранить баланс между нагрузкой и восстановлением, предотвращает травмы и ускоряет достижение результата. Тренировки должны быть не только интенсивными, но и грамотно спланированными.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



