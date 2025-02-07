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Гладилин о Зимнем Кубке РПЛ: не вижу, что в этом турнире кто-то хочет победить

Спорт

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Гладилин поделился мнением о целях команд на Зимнем Кубке РПЛ. Он отметил, что участники турнира стремятся в первую очередь к качественной подготовке, а не к победе.

Александр Соболев
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Frolov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Соболев

Тренер считает, что зимний кубок РПЛ — это в первую очередь отличное место для подготовки, так как здесь собираются шесть ведущих команд России.

"Не надо искать соперников, хорошее место для подготовки. В любой игре все хотят победить. Но я не вижу, что кто-то в этом турнире хочет победить", — сказал Гладилин, которого цитирует Газета.Ru.

Участниками зимнего турнира стали московские "Динамо", "Спартак", ЦСКА, петербургский "Зенит", "Краснодар" и "Ростов".

В группе A лидерство удерживает московский "Спартак", набравший 3 очка. На втором месте с тремя баллами находится "Краснодар", но у красно-белых в запасе осталась ещё одна игра. Московское "Динамо" пока не получило ни одного очка и замыкает таблицу группы.

В группе B лидирует ЦСКА с 4 очками. На втором месте находится "Зенит", у которого 2 балла. "Ростов" пока не получил очков и занимает последнюю строчку таблицы.

Уточнения

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.

Глади́лин Вале́рий Па́влович (19 октября 1951, Саларьево, Московская область, Россия) — российский футболист, полузащитник. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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