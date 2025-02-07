Движение и интеллект: как спорт улучшает работу мозга

2:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Физическая активность улучшает не только состояние тела, но и работу мозга. Исследования Университетского колледжа Лондона подтвердили: люди, которые регулярно двигаются в течение дня, лучше спят и справляются с когнитивными задачами. А вот малоподвижный образ жизни, напротив, ухудшает качество сна и замедляет мыслительные процессы. Какую нагрузку выбрать, чтобы улучшить работу мозга и ночной отдых?

Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Спортивна девушка

Ходьба — доступная польза для всех

Кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин советует в первую очередь обратить внимание на ходьбу. Это простая, но эффективная физическая активность, которая подходит людям любого возраста.

Минимальная норма - 30 минут ходьбы в день, неважно, в какое время суток.

Польза: укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает уровень стресса, улучшает кровообращение.

Дополнительные советы: можно чаще подниматься по лестнице и заменять короткие поездки пешими прогулками.

Плавание — идеальная нагрузка для тела и мозга

Одним из самых физиологичных видов активности Кондрахин называет плавание. В воде масса тела распределяется равномерно, нагрузка на суставы минимальна, а мышцы работают эффективно.

Почему это важно: плавание расслабляет тело, снимает напряжение и заряжает энергией.

Что делать после: после плавания можно дополнить нагрузку бегом, ездой на велосипеде или другими упражнениями.

Дополнительные упражнения для тонуса мозга

Кроме ходьбы и плавания, можно выбрать любую активность, которая приносит удовольствие:

Бег: улучшает кровообращение, насыщает мозг кислородом.

улучшает кровообращение, насыщает мозг кислородом. Приседания, отжимания, подтягивания: поддерживают мышцы в тонусе, улучшают выносливость.

поддерживают мышцы в тонусе, улучшают выносливость. Велосипед, лыжи, коньки: развивают координацию, улучшают работу сердца и легких.

Как добавить движение в повседневную жизнь

Поднимайтесь по лестнице вместо лифта.

Выбирайте прогулку вместо поездки на одну остановку.

Делайте небольшие разминки в течение дня.

Движение — ключ к ясному уму и крепкому сну

Любая физическая активность приносит пользу организму. Главное — выбрать ту нагрузку, которая приносит радость и соответствует вашим возможностям. Будь то ходьба, плавание или велосипед — регулярное движение поможет вам лучше думать и спать.

Уточнения

Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

