Движение и интеллект: как спорт улучшает работу мозга

Физическая активность улучшает не только состояние тела, но и работу мозга. Исследования Университетского колледжа Лондона подтвердили: люди, которые регулярно двигаются в течение дня, лучше спят и справляются с когнитивными задачами. А вот малоподвижный образ жизни, напротив, ухудшает качество сна и замедляет мыслительные процессы. Какую нагрузку выбрать, чтобы улучшить работу мозга и ночной отдых?
Кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин советует в первую очередь обратить внимание на ходьбу. Это простая, но эффективная физическая активность, которая подходит людям любого возраста.
Минимальная норма - 30 минут ходьбы в день, неважно, в какое время суток.
Польза: укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает уровень стресса, улучшает кровообращение.
Дополнительные советы: можно чаще подниматься по лестнице и заменять короткие поездки пешими прогулками.
Одним из самых физиологичных видов активности Кондрахин называет плавание. В воде масса тела распределяется равномерно, нагрузка на суставы минимальна, а мышцы работают эффективно.
Почему это важно: плавание расслабляет тело, снимает напряжение и заряжает энергией.
Что делать после: после плавания можно дополнить нагрузку бегом, ездой на велосипеде или другими упражнениями.
Кроме ходьбы и плавания, можно выбрать любую активность, которая приносит удовольствие:
Любая физическая активность приносит пользу организму. Главное — выбрать ту нагрузку, которая приносит радость и соответствует вашим возможностям. Будь то ходьба, плавание или велосипед — регулярное движение поможет вам лучше думать и спать.
Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
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