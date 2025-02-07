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Бессонница и стресс? Растяжка — секрет спокойного и качественного сна

Спорт

Растяжка играет важную роль в подготовке организма к физической активности и восстановлении после тренировок. Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Виктория Никитинская рассказала о пользе подобных упражнений.

Девушка делает растяжку
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Девушка делает растяжку

Польза растяжки перед тренировкой

По словам специалиста, упражнения на растяжку помогают:

  • Разогреть мышцы перед физической нагрузкой и предотвратить травмы.
  • Улучшить кровообращение, что способствует питанию тканей.
  • Восстановить мышцы после интенсивных нагрузок.
  • Снять мышечные зажимы и улучшить осанку.
  • Снизить уровень стресса и улучшить качество сна.

Важность умеренности

Никитинская подчеркнула, что чрезмерное увлечение растяжкой может привести к негативным последствиям. Избыточное растяжение связок может дестабилизировать суставы, вызывая их болезненность и повышенную подвижность, что особенно нежелательно при силовых тренировках в зрелом возрасте.

Влияние растяжки на гибкость и подвижность суставов

Регулярные упражнения на растяжку способствуют увеличению амплитуды движений, что особенно важно для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. С возрастом эластичность мышц и связок снижается, что может приводить к скованности и дискомфорту при движении. Включение растяжки в повседневную рутину помогает сохранить подвижность суставов, снизить риск развития возрастных изменений и поддерживать тело в тонусе.

Растяжка как способ профилактики болей в спине

Неправильная осанка и длительное сидение могут привести к напряжению мышц спины, вызывая дискомфорт и хронические боли. Растяжка помогает расслабить напряженные мышцы, улучшить кровоток и укрепить спину. Особенно полезны упражнения на растяжку поясничного отдела и задней поверхности бедра — они снимают нагрузку с позвоночника и улучшают его состояние, снижая риск появления болей и дискомфорта.

Итог

Растяжка — это не только способ подготовки мышц к нагрузке, но и эффективный метод поддержания гибкости, снятия напряжения и улучшения осанки. Главное — соблюдать меру и выполнять упражнения правильно, чтобы избежать перегрузки суставов и сохранить здоровье на долгие годы.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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