Бессонница и стресс? Растяжка — секрет спокойного и качественного сна

Растяжка играет важную роль в подготовке организма к физической активности и восстановлении после тренировок. Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Виктория Никитинская рассказала о пользе подобных упражнений.
По словам специалиста, упражнения на растяжку помогают:
Никитинская подчеркнула, что чрезмерное увлечение растяжкой может привести к негативным последствиям. Избыточное растяжение связок может дестабилизировать суставы, вызывая их болезненность и повышенную подвижность, что особенно нежелательно при силовых тренировках в зрелом возрасте.
Регулярные упражнения на растяжку способствуют увеличению амплитуды движений, что особенно важно для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. С возрастом эластичность мышц и связок снижается, что может приводить к скованности и дискомфорту при движении. Включение растяжки в повседневную рутину помогает сохранить подвижность суставов, снизить риск развития возрастных изменений и поддерживать тело в тонусе.
Неправильная осанка и длительное сидение могут привести к напряжению мышц спины, вызывая дискомфорт и хронические боли. Растяжка помогает расслабить напряженные мышцы, улучшить кровоток и укрепить спину. Особенно полезны упражнения на растяжку поясничного отдела и задней поверхности бедра — они снимают нагрузку с позвоночника и улучшают его состояние, снижая риск появления болей и дискомфорта.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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