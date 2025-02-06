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Боль в спине и затекшие мышцы: вот 4 лучших упражнения для вас

2:07
Спорт

Длительное сидение за столом может привести к скованности мышц, сутулости и боли в пояснице. Чтобы снизить негативное влияние малоподвижного образа жизни, важно регулярно выполнять упражнения на растяжку. Эксперт по гибкости Коди Муни рекомендует четыре лучших упражнения, которые помогут восстановить подвижность и снять напряжение.

Девушка делает растяжку
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает растяжку

Поза голубя

Как выполнять

  • Встаньте в планку.
  • Подтяните правое колено к правой руке, положите внешнюю часть бедра на пол.
  • Вытяните левую ногу назад, опустив бедра к полу.
  • Опуститесь на руки или предплечья, оставайтесь в позе 2 минуты.
  • Повторите на другую сторону.

Преимущества

  • Растягивает ягодицы, поясницу и бедра, что помогает снять напряжение после длительного сидения.

Поза щенка

Как выполнять

  • Встаньте на четвереньки.
  • Вытяните руки вперёд, опуская грудь к полу.
  • Оставайтесь в позе 2 минуты.

Преимущества

  • Улучшает осанку, растягивает спину и плечи, устраняя сутулость.

Растяжка седла

Как выполнять

  • Встаньте на колени, положите ягодицы на пятки.
  • Медленно откидывайтесь назад, пока не почувствуете натяжение.
  • Удерживайте позу 2 минуты.

Преимущества

  • Расслабляет квадрицепсы и сгибатели бедра, предотвращая боль в коленях.

Растяжка на диване

Как выполнять

  • Встаньте на колени перед стеной.
  • Поставьте правое колено у стены, направив голень вверх.
  • Левой ногой сделайте шаг вперёд в положение выпада.
  • Поднимите корпус, оставайтесь 2 минуты, затем поменяйте сторону.

Преимущества

  • Снимает напряжение в бедрах, пояснице и коленях, улучшает подвижность.

Почему растяжка важна

Регулярная растяжка помогает вернуть правильное положение тела, снизить риск травм и улучшить самочувствие. Уделяйте всего 12 минут в день этим упражнениям, и ваше тело скажет вам спасибо!

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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