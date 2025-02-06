Боль в спине и затекшие мышцы: вот 4 лучших упражнения для вас

Длительное сидение за столом может привести к скованности мышц, сутулости и боли в пояснице. Чтобы снизить негативное влияние малоподвижного образа жизни, важно регулярно выполнять упражнения на растяжку. Эксперт по гибкости Коди Муни рекомендует четыре лучших упражнения, которые помогут восстановить подвижность и снять напряжение.
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает растяжку
Поза голубя
Как выполнять
Встаньте в планку.
Подтяните правое колено к правой руке, положите внешнюю часть бедра на пол.
Вытяните левую ногу назад, опустив бедра к полу.
Опуститесь на руки или предплечья, оставайтесь в позе 2 минуты.
Повторите на другую сторону.
Преимущества
Растягивает ягодицы, поясницу и бедра, что помогает снять напряжение после длительного сидения.
Поза щенка
Как выполнять
Встаньте на четвереньки.
Вытяните руки вперёд, опуская грудь к полу.
Оставайтесь в позе 2 минуты.
Преимущества
Улучшает осанку, растягивает спину и плечи, устраняя сутулость.
Растяжка седла
Как выполнять
Встаньте на колени, положите ягодицы на пятки.
Медленно откидывайтесь назад, пока не почувствуете натяжение.
Удерживайте позу 2 минуты.
Преимущества
Расслабляет квадрицепсы и сгибатели бедра, предотвращая боль в коленях.
Растяжка на диване
Как выполнять
Встаньте на колени перед стеной.
Поставьте правое колено у стены, направив голень вверх.
Левой ногой сделайте шаг вперёд в положение выпада.
Поднимите корпус, оставайтесь 2 минуты, затем поменяйте сторону.
Преимущества
Снимает напряжение в бедрах, пояснице и коленях, улучшает подвижность.
Почему растяжка важна
Регулярная растяжка помогает вернуть правильное положение тела, снизить риск травм и улучшить самочувствие. Уделяйте всего 12 минут в день этим упражнениям, и ваше тело скажет вам спасибо!
Уточнения
Осанка —привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.