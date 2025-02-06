Боль в спине и затекшие мышцы: вот 4 лучших упражнения для вас

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Длительное сидение за столом может привести к скованности мышц, сутулости и боли в пояснице. Чтобы снизить негативное влияние малоподвижного образа жизни, важно регулярно выполнять упражнения на растяжку. Эксперт по гибкости Коди Муни рекомендует четыре лучших упражнения, которые помогут восстановить подвижность и снять напряжение.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает растяжку

Поза голубя

Как выполнять

Встаньте в планку.

Подтяните правое колено к правой руке, положите внешнюю часть бедра на пол.

Вытяните левую ногу назад, опустив бедра к полу.

Опуститесь на руки или предплечья, оставайтесь в позе 2 минуты .

. Повторите на другую сторону.

Преимущества

Растягивает ягодицы, поясницу и бедра, что помогает снять напряжение после длительного сидения.

Поза щенка

Как выполнять

Встаньте на четвереньки.

Вытяните руки вперёд, опуская грудь к полу.

Оставайтесь в позе 2 минуты.

Преимущества

Улучшает осанку, растягивает спину и плечи, устраняя сутулость.

Растяжка седла

Как выполнять

Встаньте на колени, положите ягодицы на пятки.

Медленно откидывайтесь назад, пока не почувствуете натяжение.

Удерживайте позу 2 минуты.

Преимущества

Расслабляет квадрицепсы и сгибатели бедра, предотвращая боль в коленях.

Растяжка на диване

Как выполнять

Встаньте на колени перед стеной.

Поставьте правое колено у стены, направив голень вверх.

Левой ногой сделайте шаг вперёд в положение выпада.

Поднимите корпус, оставайтесь 2 минуты, затем поменяйте сторону.

Преимущества

Снимает напряжение в бедрах, пояснице и коленях, улучшает подвижность.

Почему растяжка важна

Регулярная растяжка помогает вернуть правильное положение тела, снизить риск травм и улучшить самочувствие. Уделяйте всего 12 минут в день этим упражнениям, и ваше тело скажет вам спасибо!

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

