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Тренируетесь без разминки? Узнайте, чем это может обернуться

1:39
Спорт

Перед началом любой физической активности многие из нас могут столкнуться с дилеммой: успеть ли провести разминку или сразу перейти к основной части тренировки. Однако важно помнить, что разминка — это не просто лишняя трата времени, а необходимый этап, который существенно влияет на результаты занятий и здоровье. Пропуская разминку, вы рискуете не только заполучить травму, но и не достичь максимальной эффективности от тренировки.

Занятия спортом
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Занятия спортом

Разминка играет ключевую роль в предотвращении травм и улучшении производительности. Если времени совсем мало, рассмотрите вариант сокращенной разминки, сосредоточив внимание на динамических движениях, которые активируют основные группы мышц, задействованные в тренировке. Даже несколько минут разминки поможет разогреть кровь и подготовить мышцы к подъему тяжестей.

Почему разминка жизненно важна?

Некоторые люди могут считать разминку ненужной, полагая, что она не способствует сжиганию жира или наращиванию мышечной массы. Однако разминка выполняет совершенно другую функцию, а именно:

  • Подготавливает суставы и мышцы к предстоящим нагрузкам;
  •  Улучшает подвижность суставов и увеличивает гибкость связок;
  •  Насыщает организм кислородом;
  • Подготавливает сердечно-сосудистую систему к нагрузке, расширяя капилляры и увеличивая частоту пульса;
  • Стимулирует выработку адреналина и тестостерона, необходимых для эффективной тренировки;
  •  Ускоряет обмен веществ;
  •  Повышает концентрацию и фокусировку;
  • Подготавливает нервную систему к нагрузкам.

Уточнения

Не́рвная систе́ма — целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая совместно с эндокринной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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