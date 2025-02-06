Тренируетесь без разминки? Узнайте, чем это может обернуться

Перед началом любой физической активности многие из нас могут столкнуться с дилеммой: успеть ли провести разминку или сразу перейти к основной части тренировки. Однако важно помнить, что разминка — это не просто лишняя трата времени, а необходимый этап, который существенно влияет на результаты занятий и здоровье. Пропуская разминку, вы рискуете не только заполучить травму, но и не достичь максимальной эффективности от тренировки.
Разминка играет ключевую роль в предотвращении травм и улучшении производительности. Если времени совсем мало, рассмотрите вариант сокращенной разминки, сосредоточив внимание на динамических движениях, которые активируют основные группы мышц, задействованные в тренировке. Даже несколько минут разминки поможет разогреть кровь и подготовить мышцы к подъему тяжестей.
Некоторые люди могут считать разминку ненужной, полагая, что она не способствует сжиганию жира или наращиванию мышечной массы. Однако разминка выполняет совершенно другую функцию, а именно:
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