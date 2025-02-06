Попробуйте эту 10-минутную тренировку, чтобы привести тело в форму

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С возрастом наше тело претерпевает значительные изменения, особенно после достижения сорока лет. Одним из важных, но часто игнорируемых аспектов этих трансформаций является необходимость поддержания оптимального веса. Избыточный вес может оказывать дополнительную нагрузку на суставы и стать причиной проблем с подвижностью. Сохранение здорового веса с течением времени позволяет нам оставаться физически активными и независимыми, что способствует активному образу жизни.

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Не менее важным является влияние веса на психическое здоровье. Лишние килограммы могут привести к чувству низкой самооценки, а также к депрессии и тревожности. Осознание и поддержание нормального веса может повысить уверенность в себе и улучшить общее психоэмоциональное состояние.

5 упражнений для тренировки со стулом

Повторяйте эти упражнения несколько раз подряд или выполняйте несколько подходов в течение дня. Они отлично подойдут тем, кто работает в офисе и хочет сделать небольшую паузу.

Шаги, сидя на стуле

Сядьте прямо, руки положите на пояс и начните шагать, поднимая колени как можно выше. Держите спину ровной, чтобы активировать мышцы ног, особенно передней поверхности бедра и пресс. Выполняйте это упражнение несколько раз в день, чтобы быстрее достичь результата, и не забудьте, что вам не нужно вставать со стула.

Наклоны сидя

Некоторые могут опасаться, что наклоны могут увеличить объем талии, но это совершенно не так. Данное упражнение не нацелено на развитие мускулатуры, а помогает быстрее сжигать лишние калории. Оно также способствует улучшению пищеварения и нормализации работы желудочно-кишечного тракта, что важно в процессе похудения.

Повороты с поднятием колена

Это упражнение активирует как прямые, так и косые мышцы живота. Главное — следите за правильной амплитудой выполнения и старайтесь делать его с полной выкладкой.

Повороты сидя

Это упражнение, вероятно, не получится выполнить незаметно в офисе, но идеально подходит для офисной разминки и способствует ускоренному похудению. Выпрямите спину, согните руки в локтях и расположите их перед грудью, затем начинайте поворачиваться вправо и влево.

Подъёмы ног

Это упражнение похоже на скручивания, но вам не нужно ложиться на пол. Поднимайте колени вместе или по очереди, в зависимости от вашей физической подготовки, а затем медленно опускайте их обратно на пол.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

