Минус жир, плюс рельеф: как накачать пресс всего за месяц?

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Мечтаете о плоском животе и кубиках пресса? Всего за месяц можно добиться впечатляющих результатов, если подойти к процессу правильно. Главное — это сочетание тренировок, питания и дисциплины.

Фото: freepik мышцы пресса

1. Уберите жир

Можно качать пресс хоть каждый день, но если поверх мышц есть слой жира, рельефа не будет. Поэтому добавьте в свой режим дефицит калорий, уменьшите потребление сахара и быстрых углеводов, а также включите больше белка.

2. Кардио для ускорения процесса

Чтобы быстрее сжечь лишний жир, занимайтесь кардио минимум 3-4 раза в неделю. Отлично подходят бег, прыжки на скакалке, плавание или интенсивные тренировки с собственным весом.

3. Эффективные упражнения на пресс

Выполняйте этот комплекс 4-5 раз в неделю, делая 3-4 круга:

Скручивания — 20 раз Подъёмы ног лёжа — 15 раз Планка — 45-60 секунд Русские скручивания — 15 раз на каждую сторону

Уже через 4 недели живот станет более плоским, а мышцы — заметными. Главное — не бросать начатое.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.



Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

