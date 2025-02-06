Минус жир, плюс рельеф: как накачать пресс всего за месяц?

Мечтаете о плоском животе и кубиках пресса? Всего за месяц можно добиться впечатляющих результатов, если подойти к процессу правильно. Главное — это сочетание тренировок, питания и дисциплины.
Можно качать пресс хоть каждый день, но если поверх мышц есть слой жира, рельефа не будет. Поэтому добавьте в свой режим дефицит калорий, уменьшите потребление сахара и быстрых углеводов, а также включите больше белка.
Чтобы быстрее сжечь лишний жир, занимайтесь кардио минимум 3-4 раза в неделю. Отлично подходят бег, прыжки на скакалке, плавание или интенсивные тренировки с собственным весом.
Выполняйте этот комплекс 4-5 раз в неделю, делая 3-4 круга:
Уже через 4 недели живот станет более плоским, а мышцы — заметными. Главное — не бросать начатое.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.