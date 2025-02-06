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Забудь о тяжёлых весах! Как правильно тренироваться после 40 лет

1:07
Спорт

Фитнес после 40 лет требует особого подхода, и именно об этом рассказал эксперт Эбенезер Сэмюэл. По его словам, в этом возрасте важно переосмыслить тренировочный процесс, чтобы избежать травм и сохранить здоровье.

Пилатес
Фото: commons.wikimedia.org by Cristian.mirandapezo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пилатес

Специалист рекомендует выполнять упражнения в комфортном режиме, ограничивая число повторений до шести-восьми и работая с умеренными весами. Он объяснил, что тяжёлые нагрузки могут негативно сказаться на суставах, поэтому приоритетом должно быть качество выполнения движений, а не максимальные веса.

Сэмюэл также подчеркнул, что после 40 лет метаболизм замедляется, и поэтому кардио и кондиционирующие упражнения становятся критически важными. Их регулярное включение в тренировки помогает поддерживать общий тонус и предотвращает набор лишнего веса.

Отдельное внимание тренер советует уделять развитию мышц кора и ног, так как они играют ключевую роль в поддержке позвоночника и стабилизации тела, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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