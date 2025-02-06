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Принесёт только вред! Веские причины не идти на тренировку

1:20
Спорт

В некоторых ситуациях тренировка может принести больше вреда, чем пользы. Фитнес-эксперт Акулина Бахтурина рассказала, в каких случаях стоит отказаться от занятий, чтобы не навредить организму.

Тренировка с эспандером
Фото: freepik by alexeyzhilkin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка с эспандером

По её словам, самой серьёзной причиной для отмены физической нагрузки являются медицинские показания. Если человек недавно перенёс операцию, проходил сложное лечение или долго болел, его организму требуется время для полного восстановления.

Специалист сравнила это с рекомендациями врачей в школе, когда после ОРЗ ученикам давали освобождение от физкультуры. Взрослым, отметила Бахтурина, также важно не спешить возвращаться к нагрузкам, а начинать тренировки постепенно.

Она также добавила, что даже без серьезных симптомов плохое самочувствие может быть сигналом начинающегося заболевания. В таком случае лучше взять паузу, чтобы не усугубить состояние. Во время болезни тренировки противопоказаны.

Ещё одной причиной для отмены занятия у женщин может быть болезненная менструация. Однако, если неприятные ощущения отсутствуют, лёгкие упражнения, наоборот, могут улучшить самочувствие, пишет "Лента.ру".

Уточнения

Менструа́ция (от лат. mēnsis — «месяц», mēnstruus — «ежемесячный»), ме́сячные или ре́гулы — часть менструального цикла организма женщин и самок некоторых плацентарных млекопитающих (приматов, летучих мышей и прыгунчиковых). 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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