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Аршавин сообщил, кто из бразильских футболистов внёс самый большой вклад в успехи Зенита

1:23
Спорт

Заместитель генерального директора по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин назвал лучшего бразильского футболиста в истории клуба.

Андрей Аршавин
Фото: commons.wikimedia.org by wonker, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Андрей Аршавин

По мнению Аршавина, самым значимым игроком для "Зенита" является Халк, который, по его мнению, являясь не таким известным, как Малком, внёс огромный вклад в успехи клуба.

"Самый лучший — Халк. Который больше всего сделал, даже несмотря на то что Малком, возможно, более звёздный, и его в Европе даже больше знают. Но Халк для "Зенита" сделал очень много", — сказал Аршавин на "Матч ТВ".

Малком, который, по словам Аршавина, является более ярким игроком, чем Клаудиньо, также играл за "Зенит", но в меньшей степени участвовал в ключевых матчах и достижениях команды.

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год и стал одним из ключевых игроков команды. За этот период он провёл 148 матчей, забив 77 голов и отдав 59 результативных передач. Вместе с "Зенитом" он выиграл чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России. После ухода из "Зенита" Халк продолжил карьеру в нескольких японских клубах, "Порту" и китайском "Шанхай Порт".

Уточнения

Андре́й Серге́евич Арша́вин (род. 29 мая 1981[…], Ленинград) — российский футболист, выступавший на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего и плеймейкера.

Живани́лду Вие́йра де Соуза (порт.-браз. Givanildo Vieira de Souza; род. 25 июля 1986[…], Кампина-Гранди, Параиба[…]), более известный как Халк (англ. Hulk; бразильский португальский: [ˈʁuwki]) — бразильский футболист, нападающий клуба «Атлетико Минейро».
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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