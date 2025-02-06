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Экс-теннисист Ольховский желает Синнеру достойных соперников в этом сезоне

1:37
Спорт

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский, который в прошлом был шестой ракеткой мира, а также многократным победителем турниров АТР и финалистом двух турниров Большого шлема в парном разряде и двукратным чемпионом в миксте, выразил надежду, что в текущем сезоне итальянский теннисист Янник Синнер столкнется с достойным сопротивлением.

Янник Синнер
Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янник Синнер

По мнению Ольховского, наличие сильных соперников сделает турнир более интересным.

Если один игрок будет доминировать на протяжении всего сезона, как это делает Синнер, это может сделать соревнования менее захватывающими.

"Тогда тур будет интереснее. Если кто-то один будет доминировать, как сейчас Синнер… Надеюсь, ему все-таки окажут сопротивление", - сказал Ольховский.

Например, Карлос Алькарас на грунтовых кортах способен показать более зрелищную игру. Также возможны высокие результаты от Даниила Медведева, Андрея Рублева или Карена Хачанова, добавил он.

Синнер завершил прошлый сезон на первой строчке мирового рейтинга и сохранил свои позиции в новом сезоне благодаря рейтинговым очкам за победу на Открытом чемпионате Австралии в прошлом году, пишет Газета.Ru.

Карлос Алькарас дошел до четвертьфинала Australian Open, где уступил сербу Новаку Джоковичу, хотя в прошлом сезоне выиграл два турнира Большого шлема. Даниил Медведев в этом году впервые с 2018 года не смог преодолеть второй круг на Открытом чемпионате Австралии.

Уточнения

Я́нник Си́ннер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Италия) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024, 2025 и Открытый чемпионат США-2024).

Андре́й Станисла́вович Ольхо́вский (род. 15 апреля 1966, Москва) — советский и российский теннисист.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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