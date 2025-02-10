Этот нюанс поможет привести тело в идеальную форму: о чём следует помнить при похудении?

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Чтобы привести тело в хорошую физическую форму, важно питаться правильно и тренироваться. Однако есть еще один важный нюанс, о котором все забывают. Перед тем как начать худеть, нужно обязательно настроиться психологически.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка с весами

Для начала стоит найти мотивацию. То есть не просто понять, что надо бы похудеть, а найти конкретный повод. И поставить конкретную цель: 5 кг за месяц — это реально.

Также нужно не только настраиваться на преодоление трудностей, но и уметь себя подбадривать.

Не забывайте хвалить себя за переход на правильное питание, нахождение сил для тренировок и прочее, пишет "СЭ".

Кроме того, не ругайте себя за срывы.

Также не стоит каждый день вставать на весы. Первое проверочное взвешивание или измерение объемов можно проводить не ранее чем через неделю после начала похудения.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

